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Uzmanlar Açıkladı: Ege Denizi’ndeki Deprem Fırtınası Türkiye’deki Fay Hatlarını Etkiler mi?

Uzmanlar Açıkladı: Ege Denizi’ndeki Deprem Fırtınası Türkiye’deki Fay Hatlarını Etkiler mi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.02.2025 - 21:12

Ege Denizi’nin güneyinde yaşanan deprem fırtınası nedeniyle kısa süre içerisinde en yükseği 5.1 olan yüzlerce deprem meydana geldi. Yunanistan yaşanan depremlerle ilgili teyakkuza geçerken, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ile Prof. Dr. Şükrü Ersoy yaşanan depremlerle Türkiye’deki fay hatları arasında bağlantı olmadığını söyledi.

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Ege Denizi’nde yaşanan depremler korku yaratırken, uzmanlar yaşanan deprem fırtınasının Türkiye ile bağı olup olmayacağını sorguluyor.

Ege Denizi’nde yaşanan depremler korku yaratırken, uzmanlar yaşanan deprem fırtınasının Türkiye ile bağı olup olmayacağını sorguluyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bölgenin son 2.5 yıldır hareketli olduğunu ancak son günlerde hareketin arttığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, bölgenin son 2.5 yıldır hareketli olduğunu ancak son günlerde hareketin arttığını söyledi.

2011-2012 yılları arasında da aynı bölgede deprem fırtınası yaşandığını hatırladan Özel, “Aktivitenin deprem fırtınası şeklinde seyretmesinde bölgenin volkanik özelliklerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aktivitenin doğrudan bir volkan hareketliliği gösterip göstermediğine ilişkin elimizdeki verilerle kesin bir şey söylemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

2011-2012 yılları arasında da aynı bölgede deprem fırtınası yaşandığını hatırladan Özel, “Aktivitenin deprem fırtınası şeklinde seyretmesinde bölgenin volkanik özelliklerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aktivitenin doğrudan bir volkan hareketliliği gösterip göstermediğine ilişkin elimizdeki verilerle kesin bir şey söylemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremlerin Türkiye ile ilgisini de değerlendiren Prof. Özel, “Türkiye'de acil bir durum görülmüyor ama gelişmeleri yakından izliyoruz. Aktivitenin seyrine göre değerlendirmeye devam etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bunlar, Marmara Bölgesi'ni etkileyecek faktörler değiller. Türkiye'de güneybatıya etkilerini değerlendirmek de aktivitenin nasıl devam edeceğine bağlı. Şu andaki mevcut aktivite, Girit'in kuzeyi ve Türkiye'nin güneybatısı arasında yer alan bir hat. Böyle bir şeyin bütün Marmara'yla tek bir bağlantısı olamaz." diye konuştu.

Yaşanan depremlerin Türkiye ile ilgisini de değerlendiren Prof. Özel, “Türkiye'de acil bir durum görülmüyor ama gelişmeleri yakından izliyoruz. Aktivitenin seyrine göre değerlendirmeye devam etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bunlar, Marmara Bölgesi'ni etkileyecek faktörler değiller. Türkiye'de güneybatıya etkilerini değerlendirmek de aktivitenin nasıl devam edeceğine bağlı. Şu andaki mevcut aktivite, Girit'in kuzeyi ve Türkiye'nin güneybatısı arasında yer alan bir hat. Böyle bir şeyin bütün Marmara'yla tek bir bağlantısı olamaz." diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Depremlerin Bodrum ile Muğla'nın kıyılarına yakın olması nedeniyle oluşabilecek bir deprem ya da tsunaminin etkileri açısından takipteyiz." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Depremlerin Bodrum ile Muğla'nın kıyılarına yakın olması nedeniyle oluşabilecek bir deprem ya da tsunaminin etkileri açısından takipteyiz." dedi.
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Prof. Ersoy, "Bu deprem fırtınasının İstanbul ve Anadolu'nun herhangi bir yeriyle ilgisi yok, tetiklemesi falan da mümkün değil. Öyle bir şeyler söyleniyorsa tamamen yanlış ve spekülatif." bilgisini verdi.

Prof. Ersoy, "Bu deprem fırtınasının İstanbul ve Anadolu'nun herhangi bir yeriyle ilgisi yok, tetiklemesi falan da mümkün değil. Öyle bir şeyler söyleniyorsa tamamen yanlış ve spekülatif." bilgisini verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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