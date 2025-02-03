Yunanistan Teyakkuzda: Ege Denizi’nde Yaşanan Depremler Nedeniyle Santorini Adası’ndan Kaçış Başladı

“Sakiniz. Biz küçük bir adayız, birbirimizi tanıyoruz, hepimiz bir aradayız. Gün içinde birçok kez sarsılıyoruz, her geçen gün daha da şiddetleniyoruz, ama en zoru depremden önceki o yüksek uğultu, dün gece yoğun bir şekilde duyduğumuz bir şey.'