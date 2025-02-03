Yunanistan Teyakkuzda: Ege Denizi’nde Yaşanan Depremler Nedeniyle Santorini Adası’ndan Kaçış Başladı
Yunanistan Teyakkuzda: Ege Denizi’nde Yaşanan Depremler Nedeniyle Santorini Adası’ndan Kaçış Başladı
Ege Denizi’nde yaşanan deprem fırtınası sebebiyle Yunanistan teyakkuza geçmiş durumda. Kısa süre içerisinde büyüklüğü 1.3 ile 4.8 arasında değişen yaklaşık 500 depremin meydana gelmesi sebebiyle Santorini Adası’nda yaşayanlar adayı terk etmeye başladı. Adada acil müdahale ekipleri ile birlikte arama kurtarma köpekleri de hazır bekletilmeye başlandı.
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Ege Denizi’nde yaşanan depremler nedeniyle Yunan Adaları’nda panik hakim.
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NTV’de yer alan habere göre, Santorini Adası için uyarıda bulunan yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Adadaki açık hava stadyumunda çadırlar kurulurken, özel afet müdahale ekipleri ve özel arama köpekleri hazır bekletiliyor.
Anafi Belediye Başkanı Iakovos Rousos, sarsıntıların ardından şu açıklamayı yaptı.
Feribot şirketleri, adadan ayrılanların sayısında artış olduğunu açıkladı. Ayrıca ek uçak seferleri de konmuş durumda.
Santorini Adası’ndan çekilen görüntü 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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