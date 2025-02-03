Santorini Adası Nerede, Nereye Yakın? Santorini Adası Depremden Dolayı Boşaltılıyor mu?
Santorini Adası Nerede, Nereye Yakın? Santorini Adası Depremden Dolayı Boşaltılıyor mu?
Ege Denizi'nde art arda depremler meydana gelmeye başladı. Büyüklüğü 4 üzerindeki depremler, Yunanistan'ın birçok adasında hissedildi. Yunan adalarında depreme karşı bazı önlemler alınmaya başlandı. Özellikle turistlere hitap eden Santorini Adası'nda panik yaşandı, vatandaşlar Santorini Adası'nı terk etmeye başladı.
Peki Santorini Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı?
İşte Santorini Adası'nın konumu hakkında merak edilenler...
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Santorini Adası Deprem
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Santorini Adası Nerede?
Santorini Adası Nereye Yakın, Türkiye'ye Yakın mı?
Santorini Adası Boşaltılıyor mu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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