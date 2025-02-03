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Santorini Adası Nerede, Nereye Yakın? Santorini Adası Depremden Dolayı Boşaltılıyor mu?

Santorini Adası Nerede, Nereye Yakın? Santorini Adası Depremden Dolayı Boşaltılıyor mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 16:44

Ege Denizi'nde art arda depremler meydana gelmeye başladı. Büyüklüğü 4 üzerindeki depremler, Yunanistan'ın birçok adasında hissedildi. Yunan adalarında depreme karşı bazı önlemler alınmaya başlandı. Özellikle turistlere hitap eden Santorini Adası'nda panik yaşandı, vatandaşlar Santorini Adası'nı terk etmeye başladı. 

Peki Santorini Adası nerede, Türkiye'ye yakın mı?

İşte Santorini Adası'nın konumu hakkında merak edilenler...

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Santorini Adası Deprem

Santorini Adası Deprem

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'den fazla deprem meydana geldi. AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen depremleri 'deprem fırtınası' diyerek aktardı.

Ege'de meydana gelen depremlerin Türkiye'ye en yakını 140 kilometre uzaklıkta yaşandı. Türkiye'de hissedilmeyen depremler ise Yunanistan'da paniğe sebep oldu. 

Özellikle Santorini Adası'nda derinliği fazla olmayan ve vatandaşlar tarafından hissedilen depremler meydana geldi. Santorini deprem verilerinde, depremlerin su altı fay hatlarından kaynaklandığı açıklandı.

Santorini Adası Nerede?

Santorini Adası Nerede?

Santorini Adası, Yunanistan'a bağlı Kiklad Adaları arasındadır. Ege Denizi'nde yer alan Santorini Adası'nın Türkiye ile Yunanistan'ın arasında yer aldığı söylenebilir. 

Santorini Adası Ege Denizi'nde, Girit'in kuzeyinde ve Atina'nın güneydoğusunda bulunur.

Santorini Adası Nereye Yakın, Türkiye'ye Yakın mı?

Santorini Adası Nereye Yakın, Türkiye'ye Yakın mı?

Santorini Adası Kuşadası ve Bodrum'a yakındır. Santorini'nin Türkiye'ye yakınlığı kıyılara göre değişiklik gösterir.

Santorini - Kuşadası mesafe: Yaklaşık 250 km

Santorini - Bodrum mesafe: Yaklaşık 290 km

Santorini - İzmir mesafe: yaklaşık 330 km

Santorini Adası Boşaltılıyor mu?

Santorini Adası Boşaltılıyor mu?

Santorini Adası'nda meydana gelen depremlerin büyüklüğü artmaya başladı. Bazı dik yamaçlarda heyelan meydana geldiği görüldü. Santorini Adası'nda yaşayan halk, adadan çıkmaya başladı.

Santorini'deki yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı, açık hava stadyumunda çadırlar kuruldu, özel afet müdahale ekipleri hazır hale getirildi.

Santorini Adası tedbir amaçlı boşaltılıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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