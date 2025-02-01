Santorini Yanardağı'nda Hareketlilik mi Tespit Edildi? Santorini Yanardağı Patlar mı?
Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan yapılara yanardağ diyoruz. Son yıllarda İtalya ve İzlanda'daki yanardağların aktif hareketleri gündeme gelmişti. Türkiye'de de yanardağ yapıları bulunuyor. Ancak bunların birçoğu sönmüş yanardağlardır. Ancak bazıları lav püskürtmese de kül ve gaz çıkarması bakımından 'aktif' kategorisinde teknik olarak kabul edilebiliyor. Yine de ülkemiz için yanardağlar bir sorun oluşturmuyor.
Son günlerde Yunanistan'da ise ilginç bir hareketlilik göze çarpıyor. Turistik adalardan olan Santorini'de tektonik hareketlilik gözlemlenmesi yetkilileri harekete geçirdi. İki yıl önce 'magma rezervi' biriktiği söylenen bir su altı volkanı yine bu bölgede tespit edilmişti. Peki Santorini Adası'nda son durum ne? Santorini'de yanardağ patlar mı?
Yanardağlar zaman zaman korkutucu olabiliyor. Püskürttükleri lav, gaz ve kül bölgede tehlikeye neden olabiliyor. Peki yanardağın tanımı teknik olarak nasıl açıklanıyor?
Türkiye'de de aktif volkanlar olsa da lav püskürtmüyor. Bunlar teknik bakımdan kül ve gaz olarak enerji açığa çıkarıyorlar ve büyük bir tehlike barındırmıyor.
Son günlerde tektonik hareketlilik bakımından Asan'ın belirttiği gibi yakın gözleme alınan bir ada var. Yunanistan sınırlarındaki Santorini Adası gözlem altına alındı.
Ege'deki en aktif volkan olan Kolumbo'nun son patlaması 1650 yılına kadar uzanıyor. Bu volkan Santorini'ye coğradi olarak son şeklini veren patlamanın olduğu volkan aynı zamanda.
Bu hafta ise Santorini de sismik hareketlerin kayda değer boyuta ulaştığı söylendi. Patlama riskini herkes merak ederken uzmanlar da bu konuyu değerlendirdi.
En can alıcı soru ise Santorini'deki volkanın patlama tehlikesi bulunup bulunmadığı yönünde oldu.
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