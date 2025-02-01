Santorini Yanardağı'nda Hareketlilik mi Tespit Edildi? Santorini Yanardağı Patlar mı?

Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan yapılara yanardağ diyoruz. Son yıllarda İtalya ve İzlanda'daki yanardağların aktif hareketleri gündeme gelmişti. Türkiye'de de yanardağ yapıları bulunuyor. Ancak bunların birçoğu sönmüş yanardağlardır. Ancak bazıları lav püskürtmese de kül ve gaz çıkarması bakımından 'aktif' kategorisinde teknik olarak kabul edilebiliyor. Yine de ülkemiz için yanardağlar bir sorun oluşturmuyor.

Son günlerde Yunanistan'da ise ilginç bir hareketlilik göze çarpıyor. Turistik adalardan olan Santorini'de tektonik hareketlilik gözlemlenmesi yetkilileri harekete geçirdi. İki yıl önce 'magma rezervi' biriktiği söylenen bir su altı volkanı yine bu bölgede tespit edilmişti. Peki Santorini Adası'nda son durum ne? Santorini'de yanardağ patlar mı?