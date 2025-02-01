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Santorini Yanardağı'nda Hareketlilik mi Tespit Edildi? Santorini Yanardağı Patlar mı?

Santorini Yanardağı'nda Hareketlilik mi Tespit Edildi? Santorini Yanardağı Patlar mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2025 - 17:41

Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan yapılara yanardağ diyoruz. Son yıllarda İtalya ve İzlanda'daki yanardağların aktif hareketleri gündeme gelmişti. Türkiye'de de yanardağ yapıları bulunuyor. Ancak bunların birçoğu sönmüş yanardağlardır. Ancak bazıları lav püskürtmese de kül ve gaz çıkarması bakımından 'aktif' kategorisinde teknik olarak kabul edilebiliyor. Yine de ülkemiz için yanardağlar bir sorun oluşturmuyor. 

Son günlerde Yunanistan'da ise ilginç bir hareketlilik göze çarpıyor. Turistik adalardan olan Santorini'de tektonik hareketlilik gözlemlenmesi yetkilileri harekete geçirdi. İki yıl önce 'magma rezervi' biriktiği söylenen bir su altı volkanı yine bu bölgede tespit edilmişti. Peki Santorini Adası'nda son durum ne? Santorini'de yanardağ patlar mı?

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Yanardağlar zaman zaman korkutucu olabiliyor. Püskürttükleri lav, gaz ve kül bölgede tehlikeye neden olabiliyor. Peki yanardağın tanımı teknik olarak nasıl açıklanıyor?

Yanardağlar zaman zaman korkutucu olabiliyor. Püskürttükleri lav, gaz ve kül bölgede tehlikeye neden olabiliyor. Peki yanardağın tanımı teknik olarak nasıl açıklanıyor?

Yanardağ ya da volkanik dağ, Dünya’nın iç katmanlarında yüksek sıcaklık ve basınç altında erimiş halde bulunan magmanın, yeryüzüne ulaşarak yüzeye çıkmasıyla oluşan bir yer şeklidir. Kayalık gezegenler ve uydular üzerinde birçok volkan bulunmasına rağmen, Dünya’daki yanardağlar ağırlıklı olarak tektonik plakaların sınırlarında konumlanmıştır.

Türkiye'de de aktif volkanlar olsa da lav püskürtmüyor. Bunlar teknik bakımdan kül ve gaz olarak enerji açığa çıkarıyorlar ve büyük bir tehlike barındırmıyor.

Türkiye'de de aktif volkanlar olsa da lav püskürtmüyor. Bunlar teknik bakımdan kül ve gaz olarak enerji açığa çıkarıyorlar ve büyük bir tehlike barındırmıyor.

Daha önce TRT Haber'e konuşan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Asan bu konuda yine de uyarıda bulundu. Asan, 'Türkiye’deki volkanların, uyuyan tipteki aktif volkanlar olduğu ve gelecekte yeniden aktivite göstermesinin jeolojik olarak muhtemel olduğu unutulmamalı. Ancak buradan bu volkanların yakın gelecekte yıkıcı etkileri olabilecek püskürmeler üretebileceği anlamı çıkarılarak, volkanların çevresinde yaşayan insanları paniğe sevk etmek doğru olmaz. Bu nedenle ülkemizdeki aktif volkanların uzmanlar tarafından izlenerek, oluşabilecek potansiyel risklerin değerlendirilmesi uygun olacaktır.” açıklaması yapmıştı.

Son günlerde tektonik hareketlilik bakımından Asan'ın belirttiği gibi yakın gözleme alınan bir ada var. Yunanistan sınırlarındaki Santorini Adası gözlem altına alındı.

Son günlerde tektonik hareketlilik bakımından Asan'ın belirttiği gibi yakın gözleme alınan bir ada var. Yunanistan sınırlarındaki Santorini Adası gözlem altına alındı.

Santorini Adası daha önce de magmadaki hareketlilik sebebeiyle incelenmişti. Yunanistan'da bulunan su altı volkanı Kolumbo’nun büyük bir magma rezervi biriktirdiği ortaya çıkmış. Yıllar içinde biriken bu rezervin ilerleyen süreçte en çok Santorini'yi etkileyeceği açıklanmıştı.

Ege'deki en aktif volkan olan Kolumbo'nun son patlaması 1650 yılına kadar uzanıyor. Bu volkan Santorini'ye coğradi olarak son şeklini veren patlamanın olduğu volkan aynı zamanda.

Ege'deki en aktif volkan olan Kolumbo'nun son patlaması 1650 yılına kadar uzanıyor. Bu volkan Santorini'ye coğradi olarak son şeklini veren patlamanın olduğu volkan aynı zamanda.

1650 yılında yaşanan ve Minoan patlaması olarak bilinen olayın tarihin akışını değiştirdiği ve 70 kişinin hayatına mal olduğu söyleniyor. Yayınlanan bir çalışma daha önce tespit edilmeyen magma odasının şu anda magma ile dolduğunu ortaya koydu. Hacim de 1650'deki ünlü patlamaya neden olacak miktara ulaşmaya yakın.

Bu hafta ise Santorini de sismik hareketlerin kayda değer boyuta ulaştığı söylendi. Patlama riskini herkes merak ederken uzmanlar da bu konuyu değerlendirdi.

Bu hafta ise Santorini de sismik hareketlerin kayda değer boyuta ulaştığı söylendi. Patlama riskini herkes merak ederken uzmanlar da bu konuyu değerlendirdi.

Yunanistan'da yetkililer ve uzmanlar, Santorini Kalderası'nda gözlemlenen artan sismik ve volkanik hareketlilik nedeniyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. 

Komite, bugünlerde bölgedeki sismik hareketleri sürekli izleyerek verileri analiz etmeye ve olası önleyici tedbirleri güncellemeye devam ediyor.

Yetkililer, mevcut hareketliliğin 2011-2012 yıllarında yaşanan sismik aktiviteye benzer olduğunu ifade etti. O dönemde 14 ay süren bu hareketlilik, herhangi bir volkanik patlama gerçekleşmeden sona ermişti.

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En can alıcı soru ise Santorini'deki volkanın patlama tehlikesi bulunup bulunmadığı yönünde oldu.

En can alıcı soru ise Santorini'deki volkanın patlama tehlikesi bulunup bulunmadığı yönünde oldu.

Uzmanlar uzun süredir zaten bu bölgeyi gözlediklerini son günlerdeki hareketlilikle verilerini güncellediklerini söylüyor. 

Yetkililer yaptıkları toplantılar neticesinde şu anki verilere göre endişe verici bir durum bulunmadığını ifade ettiler. Bölgenin sıkı gözetim altında tutulduğu vurgulanırken anlık sismik hareketlerin bir yanardağ patlamasına dönüşmekten şimdilik uzak olduğunu kaydettiler.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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