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Kütahya’da Sülfürik Asit Fabrikasında Test Yapıldığı Sırada Patlama Meydana Geldi

Kütahya’da Sülfürik Asit Fabrikasında Test Yapıldığı Sırada Patlama Meydana Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 15:48

Kütahya’da Eti Maden’e bağlı Emet Bor İşletmesi’ne ait sülfürik asit fabrikasında patlama meydana geldi. Asit fabrikasında denetim ve testler yapıldığı esnada gerçekleşen patlamanın ardından asit sızıntısı yaşandı. Olayda 1 şef ve 1 işçi yaralandı. Yaralıların vücutlarında asit yanıkları oluştuğu bildirildi.

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Kütahya’da Eti Maden’e bağlı Emet Bor İşletmesi’nde ufak çaplı bir patlama yaşandı. Patlama sülfürik asit fabrikasında denetim ve test yapıldığı esnada gerçekleşti.

Kütahya’da Eti Maden’e bağlı Emet Bor İşletmesi’nde ufak çaplı bir patlama yaşandı. Patlama sülfürik asit fabrikasında denetim ve test yapıldığı esnada gerçekleşti.

Meydana gelen patlamanın ardından asit sızıntısı da oldu. Sızıntıdan 1 şef ve 1 işçi yaralandı.

Meydana gelen patlamanın ardından asit sızıntısı da oldu. Sızıntıdan 1 şef ve 1 işçi yaralandı.

BirGün’de yer alan habere göre yaralılardan biri Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer kişinin ise asitten dolayı vücudunda yanıklar oluştu. Yaralı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

BirGün’de yer alan habere göre yaralılardan biri Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer kişinin ise asitten dolayı vücudunda yanıklar oluştu. Yaralı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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