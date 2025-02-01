Teknoloji Şirketi CEO'su Ömer Ekinci, 2700 TL'lik UTTS Cihazının (TTB) Maliyetinin 5.5 TL Olduğunu Açıkladı!
Teknoloji Şirketi CEO'su Ömer Ekinci, 2700 TL'lik UTTS Cihazının (TTB) Maliyetinin 5.5 TL Olduğunu Açıkladı!
Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığı engellemek için uygulamaya konulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) duymuşsunuzdur! Hatta bir şirketiniz varsa, satın aldığınız akaryakıtı gider olarak göstermek için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adı verilen cihazı da araçlarınıza taktırmışsınızdır. Zira, UTTS için son tarih 31 Ocak'tı. Peki, taşıtlara KDV dahil 2.791,45 TL'ye taktırılan TTB cihazının maliyeti ne kadar?
UTTS sürecine ilişkin detayları ve bu sistemin işlevselliğini Desnet Teknoloji CEO'su Ömer Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden ele aldı.
İşte, detaylar...
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Akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı engellemek adına getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulaması için son tarih 31 Ocak 2025'ti!
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Bu kapsamda, UTTS internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayan şirketler, taşıtların yakıt depo girişlerine TTB cihazını taktırdılar.
Desnet Teknoloji CEO'su ve gazeteci Ömer Ekinci ise 2.791,45 TL'lik araçlara takılması zorunlu olan çiplere ilişkin detayları sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı: "Karşınızda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulan #UTTS"👇
"Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim." 👇
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Ekinci daha sonra kendisine özelden iletilen mesajları da takipçileri ile paylaştı! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Tuttuklarını öpüyorlar... Dünya da eşi benzeri olmayan ne varsa akp yapıyor!
Ömer bey, Halkı kin ve düşmanlık blabla celpin hayırlı olsun şimdiden..
Sen ne güzel uyarıyorsun öyle halkı. Gel bakım sen bizle 🚨🚔