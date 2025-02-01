Teknoloji Şirketi CEO'su Ömer Ekinci, 2700 TL'lik UTTS Cihazının (TTB) Maliyetinin 5.5 TL Olduğunu Açıkladı!

Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığı engellemek için uygulamaya konulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) duymuşsunuzdur! Hatta bir şirketiniz varsa, satın aldığınız akaryakıtı gider olarak göstermek için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adı verilen cihazı da araçlarınıza taktırmışsınızdır. Zira, UTTS için son tarih 31 Ocak'tı. Peki, taşıtlara KDV dahil 2.791,45 TL'ye taktırılan TTB cihazının maliyeti ne kadar?

UTTS sürecine ilişkin detayları ve bu sistemin işlevselliğini Desnet Teknoloji CEO'su Ömer Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden ele aldı.

İşte, detaylar...