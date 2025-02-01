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Teknoloji Şirketi CEO'su Ömer Ekinci, 2700 TL'lik UTTS Cihazının (TTB) Maliyetinin 5.5 TL Olduğunu Açıkladı!

Teknoloji Şirketi CEO'su Ömer Ekinci, 2700 TL'lik UTTS Cihazının (TTB) Maliyetinin 5.5 TL Olduğunu Açıkladı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 14:09

Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığı engellemek için uygulamaya konulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni (UTTS) duymuşsunuzdur! Hatta bir şirketiniz varsa, satın aldığınız akaryakıtı gider olarak göstermek için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adı verilen cihazı da araçlarınıza taktırmışsınızdır. Zira, UTTS için son tarih 31 Ocak'tı. Peki, taşıtlara KDV dahil 2.791,45 TL'ye taktırılan TTB cihazının maliyeti ne kadar?

UTTS sürecine ilişkin detayları ve bu sistemin işlevselliğini Desnet Teknoloji CEO'su Ömer Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden ele aldı. 

İşte, detaylar...

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Akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı engellemek adına getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulaması için son tarih 31 Ocak 2025'ti!

Akaryakıt sektöründe kayıt dışılığı engellemek adına getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulaması için son tarih 31 Ocak 2025'ti!

Şirketler, 31 Ocak'tan itibaren satın aldıkları akaryakıtı, araçlarına taktırdıkları Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adı verilen cihazı sayesinde gider olarak gösterebilecekler.

Bu kapsamda, UTTS internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayan şirketler, taşıtların yakıt depo girişlerine TTB cihazını taktırdılar.

Bu kapsamda, UTTS internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayan şirketler, taşıtların yakıt depo girişlerine TTB cihazını taktırdılar.

2025 yılında uygulamaya konulan UTTS fiyatı ise 2.791,45 TL (KDV Dahil) olarak açıklandı.

Desnet Teknoloji CEO'su ve gazeteci Ömer Ekinci ise 2.791,45 TL'lik araçlara takılması zorunlu olan çiplere ilişkin detayları sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı: "Karşınızda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulan #UTTS"👇

Desnet Teknoloji CEO'su ve gazeteci Ömer Ekinci ise 2.791,45 TL'lik araçlara takılması zorunlu olan çiplere ilişkin detayları sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı: "Karşınızda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulan #UTTS"👇
twitter.com

Ekinci, yayınladığı tweet dizisinde 'Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim.' diyerek 2.791,45 TL'lik cihazın maliyetinin 0.15 dolar yani, 5.5 TL olduğunu iddia etti. Üstelik Ekinci'in söyleyecekleri bu kadarla da bitmiyordu. 

Gelin, Ömer Ekinci'nin açıklamalarına birlikte göz atalım

"Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim." 👇

"Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim." 👇

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Ekinci daha sonra kendisine özelden iletilen mesajları da takipçileri ile paylaştı! 👇

Ekinci daha sonra kendisine özelden iletilen mesajları da takipçileri ile paylaştı! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Narki

Tuttuklarını öpüyorlar... Dünya da eşi benzeri olmayan ne varsa akp yapıyor!

Hermione Granger

Ömer bey, Halkı kin ve düşmanlık blabla celpin hayırlı olsun şimdiden..

gnyy

Sen ne güzel uyarıyorsun öyle halkı. Gel bakım sen bizle 🚨🚔