DeepSeek Veri Güvenliğine Takıldı! Tayvan, Resmi Kurumlarda DeepSeek'in Kullanılmasını Yasakladı!

Yapay zekanın öncüsü olarak kabul gören OpenAI'ın en güçlü rakibi olarak ortaya çıkan Çin menşeili DeepSeek'e yasak geldi! Bir süredir yapabildikleri ile herkesi büyüleyen ChatGPT'yi kısa sürede gölgede bırakan DeepSeek AI'ın R1 yapay zeka robotu Taylan'da yasaklandı. Dijital İşler Bakanlığından yapılan açıklama ile tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka robotu, güvenlik riski olarak görüldü. Güney Kore, İrlanda ve İtalya da sorular sormaya başladı.

İşte, detaylar...