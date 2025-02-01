DeepSeek Veri Güvenliğine Takıldı! Tayvan, Resmi Kurumlarda DeepSeek'in Kullanılmasını Yasakladı!
DeepSeek Veri Güvenliğine Takıldı! Tayvan, Resmi Kurumlarda DeepSeek'in Kullanılmasını Yasakladı!
Yapay zekanın öncüsü olarak kabul gören OpenAI'ın en güçlü rakibi olarak ortaya çıkan Çin menşeili DeepSeek'e yasak geldi! Bir süredir yapabildikleri ile herkesi büyüleyen ChatGPT'yi kısa sürede gölgede bırakan DeepSeek AI'ın R1 yapay zeka robotu Taylan'da yasaklandı. Dijital İşler Bakanlığından yapılan açıklama ile tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka robotu, güvenlik riski olarak görüldü. Güney Kore, İrlanda ve İtalya da sorular sormaya başladı.
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz ay DeepSeek tarafından piyasaya sürülen R1 sohbet robotu kısa sürede ABD'li rakibi ChatGPT'yi gölgesinde bıraktı!
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Sosyal medyada OpenAI ile DeepSeek'i karşılaştırmaya başlayan milyonlar, yeni ve tamamen ücretsiz olan robotu sevmişlerdi.
Tayvan'dan DeepSeek'e yasak geldi: Kamu sektöründe ve önemli altyapı tesislerinde çalışanların kullanması yasaklandı.
"UIusal bilgi güvenliğini tehlikeye attığı" söylendi!
Tayvan'ın kısıtlamasının yanı sıra Güney Kore ve İrlanda da DeepSeek'ten kullanıcıların kişisel bilgilerini nasıl yönettiğini açıklamasını isteyecek.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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