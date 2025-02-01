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DeepSeek Veri Güvenliğine Takıldı! Tayvan, Resmi Kurumlarda DeepSeek'in Kullanılmasını Yasakladı!

DeepSeek Veri Güvenliğine Takıldı! Tayvan, Resmi Kurumlarda DeepSeek'in Kullanılmasını Yasakladı!

Çin Yapay Zeka Tayvan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 10:32

Yapay zekanın öncüsü olarak kabul gören OpenAI'ın en güçlü rakibi olarak ortaya çıkan Çin menşeili DeepSeek'e yasak geldi! Bir süredir yapabildikleri ile herkesi büyüleyen ChatGPT'yi kısa sürede gölgede bırakan DeepSeek AI'ın R1 yapay zeka robotu Taylan'da yasaklandı. Dijital İşler Bakanlığından yapılan açıklama ile tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka robotu, güvenlik riski olarak görüldü. Güney Kore, İrlanda ve İtalya da sorular sormaya başladı.

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz ay DeepSeek tarafından piyasaya sürülen R1 sohbet robotu kısa sürede ABD'li rakibi ChatGPT'yi gölgesinde bıraktı!

Geçtiğimiz ay DeepSeek tarafından piyasaya sürülen R1 sohbet robotu kısa sürede ABD'li rakibi ChatGPT'yi gölgesinde bıraktı!

OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT piyasaya sürüldüğü günden beri neredeyse rakip tanımıyordu. Her ne kadar Elon Musk'ın sahibi olduğu Grok, Meta'nın, Google'ın yapay zeka modelleri hayatımıza girse de aynı etkiyi yaratmamıştı. Ta ki DeepSeek'e kadar.

Sosyal medyada OpenAI ile DeepSeek'i karşılaştırmaya başlayan milyonlar, yeni ve tamamen ücretsiz olan robotu sevmişlerdi.

Sosyal medyada OpenAI ile DeepSeek'i karşılaştırmaya başlayan milyonlar, yeni ve tamamen ücretsiz olan robotu sevmişlerdi.

Üstelik Çin, ChatGPT'nin 200 dolara sunduğu hizmeti DeepSeek ile ücretsiz sunmuş ve düşük maliyetle geliştirmişti.

İşte Sosyal Medyanın Gözünden: ChatGPT vs DeepSeek 👇

Tayvan'dan DeepSeek'e yasak geldi: Kamu sektöründe ve önemli altyapı tesislerinde çalışanların kullanması yasaklandı.

Tayvan'dan DeepSeek'e yasak geldi: Kamu sektöründe ve önemli altyapı tesislerinde çalışanların kullanması yasaklandı.

Tayvan Dijital İşler Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklama ile tüm hükümet kurumlarında yasağı başlattı. Bakanlık bildirisinde 'DeepSeek AI hizmeti bir Çin ürünüdür' dedi ve güvenlik tehlikesinin altını çizdi.

"UIusal bilgi güvenliğini tehlikeye attığı" söylendi!

"UIusal bilgi güvenliğini tehlikeye attığı" söylendi!

'Çalışması sınır ötesi iletim ve bilgi sızıntısı ve diğer bilgi güvenliği endişelerini içeriyor.' açıklamasında bulunan Bakanlık, DeepSeek'in R1 sohbet robotunun Tayvan'ın 'enformasyon güvenliğini tehlikeye attığını.' da ifade etti.

Tayvan'ın kısıtlamasının yanı sıra Güney Kore ve İrlanda da DeepSeek'ten kullanıcıların kişisel bilgilerini nasıl yönettiğini açıklamasını isteyecek.

Tayvan'ın kısıtlamasının yanı sıra Güney Kore ve İrlanda da DeepSeek'ten kullanıcıların kişisel bilgilerini nasıl yönettiğini açıklamasını isteyecek.

İtalya ise haftanın henüz başında, R1 modele yönelik bir soruşturma başlatmış ve İtalyan kullanıcılarının verilerini işlemesini engellemişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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