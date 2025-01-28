"Mesleğimizi Elimizden Alacak" Denen ChatGPT'nin Bir Günde Tahtından Olması Goygoy Malzemesi Oldu

Bugüne kadar en çok OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT konuşulmuştu. Daha sonra Elon Musk'ın sahibi olduğu Grok ve Meta'nın, Google'ın yapay zeka uygulamaları girdi hayatımıza.

Çin'in geliştirmiş olduğu Deepseek ise bütün bu uygulamaları ezip geçti. Deepseek, hem ChatGPT'nin son modeline denk bir kullanım sunuyor hem de kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmiyor.