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"Mesleğimizi Elimizden Alacak" Denen ChatGPT'nin Bir Günde Tahtından Olması Goygoy Malzemesi Oldu

"Mesleğimizi Elimizden Alacak" Denen ChatGPT'nin Bir Günde Tahtından Olması Goygoy Malzemesi Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 13:29

Yapay zeka, ChatGPT ile hayatımıza girdi desek abartmış olmayız. OpenAI'ın piyasaya sürdüğü ChatGPT, yapay zeka destekli bir sohbet botu olarak hayatlarımıza girdi. Önce kendisinden metinler yazmasını istedik, daha sonra ödevlerimizi yapmasını, işlerimizi kolaylaştırmasını istedik. Öyle ki ChatGPT'nin geldiği son noktada 'işlerimizi elimizden alacağı' söylenmeye başladı.

Bugün geldiğimiz noktada ise ChatGPT'nin işi, Çin'in geliştirdiği Deepseek ile gözden düştü.

Gelin, sosyal medyanın deepseek yorumlarına bakalım!

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Çin yapay zeka uygulaması Deepseek piyasaya çıktığı ilk günde bütün yapay zeka araçlarını ezip geçti.

Çin yapay zeka uygulaması Deepseek piyasaya çıktığı ilk günde bütün yapay zeka araçlarını ezip geçti.

Bugüne kadar en çok OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT konuşulmuştu. Daha sonra Elon Musk'ın sahibi olduğu Grok ve Meta'nın, Google'ın yapay zeka uygulamaları girdi hayatımıza. 

Çin'in geliştirmiş olduğu Deepseek ise bütün bu uygulamaları ezip geçti. Deepseek, hem ChatGPT'nin son modeline denk bir kullanım sunuyor hem de kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmiyor.

Detaylara burada yer verdik;

Peki sosyal medya, deepseek'in gelişini nasıl karşıladı? İşte böyle! 😂

Peki sosyal medya, deepseek'in gelişini nasıl karşıladı? İşte böyle! 😂
twitter.com

"Avrupa için her şey bitti"

"Avrupa için her şey bitti"
twitter.com

"ChatGPT'nin işini yapay zekaya kaptırmış olmasına inanamıyorum."

"ChatGPT'nin işini yapay zekaya kaptırmış olmasına inanamıyorum."
twitter.com

"LinkedIn Deepseek'i öğrenince çılgına dönecek."

"LinkedIn Deepseek'i öğrenince çılgına dönecek."
twitter.com
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"DeepSeek'in Apple App Store'da ChatGPT'yi geçmesini izleyen Avrupalılar"

"DeepSeek'in Apple App Store'da ChatGPT'yi geçmesini izleyen Avrupalılar"
twitter.com

"DeepSeek web sitesinin "ekibimiz" bölümüne göz atan ve eski kız arkadaşlarının isimlerini gören OpenAI mühendisleri"

"DeepSeek web sitesinin "ekibimiz" bölümüne göz atan ve eski kız arkadaşlarının isimlerini gören OpenAI mühendisleri"
twitter.com

DeepSeek 🤝 Covid-19

DeepSeek 🤝 Covid-19
twitter.com

'Çin laboratuvarından sürpriz bir şey yayınlamak ve

ABD piyasalarını çökertmek'

"Yapay zeka yarışı özet"

"Yapay zeka yarışı özet"
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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