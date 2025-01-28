"Mesleğimizi Elimizden Alacak" Denen ChatGPT'nin Bir Günde Tahtından Olması Goygoy Malzemesi Oldu
"Mesleğimizi Elimizden Alacak" Denen ChatGPT'nin Bir Günde Tahtından Olması Goygoy Malzemesi Oldu
Yapay zeka, ChatGPT ile hayatımıza girdi desek abartmış olmayız. OpenAI'ın piyasaya sürdüğü ChatGPT, yapay zeka destekli bir sohbet botu olarak hayatlarımıza girdi. Önce kendisinden metinler yazmasını istedik, daha sonra ödevlerimizi yapmasını, işlerimizi kolaylaştırmasını istedik. Öyle ki ChatGPT'nin geldiği son noktada 'işlerimizi elimizden alacağı' söylenmeye başladı.
Bugün geldiğimiz noktada ise ChatGPT'nin işi, Çin'in geliştirdiği Deepseek ile gözden düştü.
Gelin, sosyal medyanın deepseek yorumlarına bakalım!
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Çin yapay zeka uygulaması Deepseek piyasaya çıktığı ilk günde bütün yapay zeka araçlarını ezip geçti.
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Peki sosyal medya, deepseek'in gelişini nasıl karşıladı? İşte böyle! 😂
"Avrupa için her şey bitti"
"ChatGPT'nin işini yapay zekaya kaptırmış olmasına inanamıyorum."
"LinkedIn Deepseek'i öğrenince çılgına dönecek."
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"DeepSeek'in Apple App Store'da ChatGPT'yi geçmesini izleyen Avrupalılar"
"DeepSeek web sitesinin "ekibimiz" bölümüne göz atan ve eski kız arkadaşlarının isimlerini gören OpenAI mühendisleri"
DeepSeek 🤝 Covid-19
"Yapay zeka yarışı özet"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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