Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Uzayın Derinlerinden "Kuş Cıvıltıları" Geliyor! Dünya'dan 100 Bin Kilometre Uzaktan Kaydedildi!

Uzayın Derinlerinden "Kuş Cıvıltıları" Geliyor! Dünya'dan 100 Bin Kilometre Uzaktan Kaydedildi!

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 12:20

Bilim dünyasını heyecanlandıran sesler, uzayın kilometrelerce derinlerinden geldi! Bilim insanları, Dünya'dan 100.000 kilometre uzağından gelen 'kuş sesleri' tespit etti. Kuş cıvıltılarına benzeyen kozmik dalgaları, insan kulağının algılayabileceği frekansta! Peki, nereden geliyor bu kuş sesleri? Uzayda kuş sesinin ne işi var? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/01/26/science...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim dünyasının yeni keşfi heyecan yarattı! Bilim insanları, uzayın derinlerinden gelen "kuş cıvıltılarına" benzer kozmik dalgalar keşfetti.

Bilim dünyasının yeni keşfi heyecan yarattı! Bilim insanları, uzayın derinlerinden gelen "kuş cıvıltılarına" benzer kozmik dalgalar keşfetti.

'Koro dalgaları' olarak adlandırılan dalgaların en dikkat çekici özelliği ise insan kulağının algılayabileceği frekansta olmasıydı. Öte yandan ses sinyallerine dönüştürülen koro dalgaları, kuş cıvıltılarını anımsatan tiz notaları taklit ediyor.

Bilim insanları uzayda daha önce de benzer sesler kaydetmişlerdi. Fakat bu sefer dalgalar çok daha uzaktan geliyor: Dünya'dan 100.000 kilometre uzaktan!

Bilim insanları uzayda daha önce de benzer sesler kaydetmişlerdi. Fakat bu sefer dalgalar çok daha uzaktan geliyor: Dünya'dan 100.000 kilometre uzaktan!

Daha önce hiç ölçülmemiş olan bu mesafe, uzayın keşfettiğimiz sınırların ötesine çıkmamızı sağlıyor. Haliyle akıllara yeni soruları ve fizikçiler arasındaki yeni tartışmaları getiriyor.

Araştırmacılar, dalgaların nasıl meydana geldiğini ise henüz anlamış değiller!

Araştırmacılar, dalgaların nasıl meydana geldiğini ise henüz anlamış değiller!

Seslerin sebebi bir ihtimal, Dünya'nın manyetik alanı olabilir. Oysa benzer sesler ve koro dalgaları, 1960'lardan bu yana Antarktika'daki araştırma istasyonundaki alıcılar sayesinde de radyo antenlerinde duyuluyordu. NASA'nın Van Allen Sondaları ve 2015'te fırlatılan Manyetosferik Çok Ölçekli uyduları da farklı mesafelerden cıvıltıları tespit etmişti.

Nature dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, koro dalgaları, Jüpiter ve Satürn'ün aralarında bulunduğu diğer gezegenlerin yakınlarında da kaydedildi.

Nature dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, koro dalgaları, Jüpiter ve Satürn'ün aralarında bulunduğu diğer gezegenlerin yakınlarında da kaydedildi.

Beihang Üniversitesi'nden Chengming Liu, 'Uzaydaki en güçlü ve en önemli dalgalardan biridir' dedi. Öyle ki dalgalar, uydu iletişimini bozabilecek yüksek enerjili elektrotlar da üretebilirler.

Şimdi, Dünya'nın manyetik alanının gerildiği bir bölgede tespit edilen seslerin kaynağını bulmak ve nasıl oluştuğunu keşfetmek eskisinden daha da önemli hale geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Serhat Demir

mesajımı okuyan uzaylı gardaşlarım varsa lütfen bu dünyadan kaçırın beni please 😅