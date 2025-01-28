Uzayın Derinlerinden "Kuş Cıvıltıları" Geliyor! Dünya'dan 100 Bin Kilometre Uzaktan Kaydedildi!
Uzayın Derinlerinden "Kuş Cıvıltıları" Geliyor! Dünya'dan 100 Bin Kilometre Uzaktan Kaydedildi!
Kaynak: https://nypost.com/2025/01/26/science...
Bilim dünyasını heyecanlandıran sesler, uzayın kilometrelerce derinlerinden geldi! Bilim insanları, Dünya'dan 100.000 kilometre uzağından gelen 'kuş sesleri' tespit etti. Kuş cıvıltılarına benzeyen kozmik dalgaları, insan kulağının algılayabileceği frekansta! Peki, nereden geliyor bu kuş sesleri? Uzayda kuş sesinin ne işi var?
İşte, detaylar...
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Bilim dünyasının yeni keşfi heyecan yarattı! Bilim insanları, uzayın derinlerinden gelen "kuş cıvıltılarına" benzer kozmik dalgalar keşfetti.
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Bilim insanları uzayda daha önce de benzer sesler kaydetmişlerdi. Fakat bu sefer dalgalar çok daha uzaktan geliyor: Dünya'dan 100.000 kilometre uzaktan!
Araştırmacılar, dalgaların nasıl meydana geldiğini ise henüz anlamış değiller!
Nature dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, koro dalgaları, Jüpiter ve Satürn'ün aralarında bulunduğu diğer gezegenlerin yakınlarında da kaydedildi.
Şimdi, Dünya'nın manyetik alanının gerildiği bir bölgede tespit edilen seslerin kaynağını bulmak ve nasıl oluştuğunu keşfetmek eskisinden daha da önemli hale geldi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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mesajımı okuyan uzaylı gardaşlarım varsa lütfen bu dünyadan kaçırın beni please 😅