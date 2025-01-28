Uzayın Derinlerinden "Kuş Cıvıltıları" Geliyor! Dünya'dan 100 Bin Kilometre Uzaktan Kaydedildi!

Seslerin sebebi bir ihtimal, Dünya'nın manyetik alanı olabilir. Oysa benzer sesler ve koro dalgaları, 1960'lardan bu yana Antarktika'daki araştırma istasyonundaki alıcılar sayesinde de radyo antenlerinde duyuluyordu. NASA'nın Van Allen Sondaları ve 2015'te fırlatılan Manyetosferik Çok Ölçekli uyduları da farklı mesafelerden cıvıltıları tespit etmişti.