Bill Gates Kariyerinin En Büyük Hatasını İtiraf Etti! Microsoft 400 Milyar Dolar Kaybetti Android Kazandı!

Yazılım dünyasında özellikle de platformlar özelinde değerlendirildiğinde, kazananın 'her şeyi aldığı bir pazar' olduğunu ifade eden Gates, dikkat çeken bir hesabı da ortaya koydu. Microsoft, Google'ın yaptığını yapsaydı diyerek açıkladı, 'Apple'dan sonra ikinci oyuncu için yaklaşık 400 milyar dolar olan akıllı telefon işletim sistemi pazarında güçlü bir yer edinebilirdi.'