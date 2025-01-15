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Bill Gates Kariyerinin En Büyük Hatasını İtiraf Etti! Microsoft 400 Milyar Dolar Kaybetti Android Kazandı!

Bill Gates Kariyerinin En Büyük Hatasını İtiraf Etti! Microsoft 400 Milyar Dolar Kaybetti Android Kazandı!

Microsoft Android Bill Gates
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 13:14

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, dünyanın önde gelen girişim firmalarından Village Global tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Gates, bugüne kadarki en büyük hatasına dair samimi itiraflarda bulundu. Android'e fayda sağlayan bu hata ile 400 milyar dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Peki, Bill Gates'in en büyük hatası neydi? 

İşte, detaylar...

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Bill Gates, kariyerinin ve şirket tarihinin en büyük hatasını açıkladı: Hata 400 milyar dolara mal oldu!

Bill Gates, kariyerinin ve şirket tarihinin en büyük hatasını açıkladı: Hata 400 milyar dolara mal oldu!

Microsoft'u kuran ve 2000 yılına kadar CEO'su olarak görev yapan Bill Gates, Village Global tarafından düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte Eventbrite CEO'su Julia Hartz ile yaptığı sohbet sırasında, akıllı telefon işletim sistemi pazarındaki rekabete katılmamış olmaktan pişmanlık duyduğunu açıkladı.

Apple'ın 2007 yılındaki, Android'in 2008 yılındaki girişimine Windows geç kaldı!

Apple'ın 2007 yılındaki, Android'in 2008 yılındaki girişimine Windows geç kaldı!

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone ile 2007 yılının Haziran ayında sektöre girdi. Eylül 2008'de ise Android destekli telefonlar pazardaki yerini aldı. Rekabete ancak Ekim 2010'da katılan Windows Phone 7 ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak Windows rekabete katılana kadar pazarın yüzde 99'u Android ve iOS tarafından kapılmıştı bile!

Gates, kariyerinde şimdiye kadar yaptığı en büyük hatasının "Microsoft'un Android olmamasına neden olan her türlü kötü yönetim olduğunu" açıkça ifade etti.

Gates, kariyerinde şimdiye kadar yaptığı en büyük hatasının "Microsoft'un Android olmamasına neden olan her türlü kötü yönetim olduğunu" açıkça ifade etti.

Yazılım dünyasında özellikle de platformlar özelinde değerlendirildiğinde, kazananın 'her şeyi aldığı bir pazar' olduğunu ifade eden Gates, dikkat çeken bir hesabı da ortaya koydu. Microsoft, Google'ın yaptığını yapsaydı diyerek açıkladı, 'Apple'dan sonra ikinci oyuncu için yaklaşık 400 milyar dolar olan akıllı telefon işletim sistemi pazarında güçlü bir yer edinebilirdi.'

Özetle, Microsoft'un akıllı telefon işletim sistemi pazarındaki rekabete girmeyişi; Google'ın 400 milyar dolar değerindeki pazarı domine ederek Android'in dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olmasının önünü açtı!

Özetle, Microsoft'un akıllı telefon işletim sistemi pazarındaki rekabete girmeyişi; Google'ın 400 milyar dolar değerindeki pazarı domine ederek Android'in dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olmasının önünü açtı!

Bill Gates'in bu açıklamalarına Android’in kurucularından Rich Miner'dan da yanıt gecikmedi!

Bill Gates'in bu açıklamalarına Android’in kurucularından Rich Miner'dan da yanıt gecikmedi!
twitter.com

'Kelimenin tam anlamıyla, Microsoft'un telefonu PC'de olduğu gibi kontrol etmesini engellemek için Android'i yaratmaya yardımcı oldum - yeniliği engelliyor. Bu yüzden Gates'in mobili Android'e kaptırmaktan yakındığını duymak benim için her zaman komik olmuştur.'

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Rich Miner bir diğer tweetinde ise "farkında olduğundan daha fazla sorumlusun" diyerek 400 milyar dolarlık hatanın da altını da çizdi!

Rich Miner bir diğer tweetinde ise "farkında olduğundan daha fazla sorumlusun" diyerek 400 milyar dolarlık hatanın da altını da çizdi!
twitter.com

'Orange'ın 2002'de ilk Windows Mobile telefonu SPV'yi piyasaya sürmesine yardımcı oldum. MSFT'nin PC'yi kontrol ettiği gibi mobili de kontrol etmesinden endişeleniyordum, daha açık bir şey istiyordum. Bu yüzden üzgünüm Bill, 400 milyar doları kaybetmekte farkında olduğundan daha fazla sorumlusun'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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