Bill Gates Kariyerinin En Büyük Hatasını İtiraf Etti! Microsoft 400 Milyar Dolar Kaybetti Android Kazandı!
Bill Gates Kariyerinin En Büyük Hatasını İtiraf Etti! Microsoft 400 Milyar Dolar Kaybetti Android Kazandı!
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, dünyanın önde gelen girişim firmalarından Village Global tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Gates, bugüne kadarki en büyük hatasına dair samimi itiraflarda bulundu. Android'e fayda sağlayan bu hata ile 400 milyar dolarlık kayıp yaşadığını açıkladı. Peki, Bill Gates'in en büyük hatası neydi?
İşte, detaylar...
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Bill Gates, kariyerinin ve şirket tarihinin en büyük hatasını açıkladı: Hata 400 milyar dolara mal oldu!
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Apple'ın 2007 yılındaki, Android'in 2008 yılındaki girişimine Windows geç kaldı!
Gates, kariyerinde şimdiye kadar yaptığı en büyük hatasının "Microsoft'un Android olmamasına neden olan her türlü kötü yönetim olduğunu" açıkça ifade etti.
Özetle, Microsoft'un akıllı telefon işletim sistemi pazarındaki rekabete girmeyişi; Google'ın 400 milyar dolar değerindeki pazarı domine ederek Android'in dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olmasının önünü açtı!
Bill Gates'in bu açıklamalarına Android’in kurucularından Rich Miner'dan da yanıt gecikmedi!
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Rich Miner bir diğer tweetinde ise "farkında olduğundan daha fazla sorumlusun" diyerek 400 milyar dolarlık hatanın da altını da çizdi!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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