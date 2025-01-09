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Zuckerberg Açıkladı X'in Topluluk Notları Instagram ve Facebook'ta! Meta, Gerçek Denetimini Sonlandırıyor!

Zuckerberg Açıkladı X'in Topluluk Notları Instagram ve Facebook'ta! Meta, Gerçek Denetimini Sonlandırıyor!

Twitter Facebook Instagram
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 13:27

Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, 'sansür miktarını azaltmak' adına harekete geçti. Gerçek denetçiler tarafından teyit edilen Facebook, Instagram ve Threads içeriklerinde yeni dönem başlıyor. Artık gerçek denetçiler olmayacak, bunun yerine Elon Musk'ın X'te yer verdiği topluluk notlarına benzer bir  model tercih edilecek. Zuckerberg'in 'köklerimize dönüyoruz' diyerek duyurduğu karar kapsamında, Meta platformlarında daha fazla siyasi içerik önerisine de yer verilecek. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
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Mark Zuckerberg, son yaptığı açıklama ile Facebook, Instagram ve Threads'in artık gerçek denetçiler tarafından denetlenmeyeceğini duyurdu.

Mark Zuckerberg, son yaptığı açıklama ile Facebook, Instagram ve Threads'in artık gerçek denetçiler tarafından denetlenmeyeceğini duyurdu.

Zuckerberg, Meta şirketinin 'gerçek denetçilerinin çok fazla siyasi önyargıya sahip olduğunu' dile getirerek 'yarattıklarından daha fazla güveni yok ettiğini' söyledi.

Dünya çapında 3 milyardan fazla kullanıcısı olan Meta, Kaliforniya'daki içerik denetleme ekiplerini "önyargı konusunda daha az endişe duyulan" Teksas'a taşıyacak!

Dünya çapında 3 milyardan fazla kullanıcısı olan Meta, Kaliforniya'daki içerik denetleme ekiplerini "önyargı konusunda daha az endişe duyulan" Teksas'a taşıyacak!

Zuckerberg, filtrelemede yapılan değişiklikle daha az kötü şey yakanacağını belirtirken, 'ana akım söylemle hiçbir ilgisi olmayan göç ve cinsiyet gibi konulardaki bir dizi kısıtlamayı ortadan kaldıracağını' da dile getirdi. Ancak Meta, uyuşturucu, terörizm ve istismar gibi çocukları olumsuz ektileyen konularda katı bir denetime devam edecek. 

'Amerikan şirketlerinin peşine düşen ve daha fazla sansür uygulamaya çalışan dünya çapındaki hükümetlere karşı koymak için Başkan Trump ile birlikte çalışacağını' ifade eden Zuckerberg'in yeni planı politik ve sosyal ortamın değişen dinamiklerine ayak uydurmak, daha da önemlisi ifade özgürlüğünü benimsemek.

Facebook, Instagram ve Threads'e gerçek denetçiler yerine ise X'in topluluk notlarına benzer bir sistem gelecek!

Facebook, Instagram ve Threads'e gerçek denetçiler yerine ise X'in topluluk notlarına benzer bir sistem gelecek!

“Köklerimize dönüp hataları azaltmaya, politikalarımızı sadeleştirmeye ve platformlarımızda ifade özgürlüğünü yeniden tesis etmeye odaklanacağız. ' diyen Zuckerberg, düzenlemeye ilk olarak Amerika'dan başlayacak.

Facebook, Instagram ve Threads’de önerilmesi durdurulan politik içerikler geri geliyor!

Facebook, Instagram ve Threads’de önerilmesi durdurulan politik içerikler geri geliyor!

Politik içeriklerin akışa düşmesi ve kullanıcılara önerilmesi durdurulmuştu. Fakat kullanıcıların talebi doğrultusunda olduğu ifade edilen karar ile birlikte, politik içerikler Facebook, Instagram ve Threads’e kademeli olarak geri dönecek.

Meta şirketi CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklama ile duyurulan yeniliklere ise ABD'deki hükümet değişikliğinin etki ettiği öne sürülüyor.

Meta şirketi CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklama ile duyurulan yeniliklere ise ABD'deki hükümet değişikliğinin etki ettiği öne sürülüyor.

ABD seçimlerinden önce Trump ile bir araya gelen Zuckerberg, Mar-a-Lago'daki malikanesinde görüşmüşlerdi. Görüşme sonrasında Meta, Trump'ın açılış fonuna bağışta bulunmuştu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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