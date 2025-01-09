Zuckerberg Açıkladı X'in Topluluk Notları Instagram ve Facebook'ta! Meta, Gerçek Denetimini Sonlandırıyor!
Zuckerberg Açıkladı X'in Topluluk Notları Instagram ve Facebook'ta! Meta, Gerçek Denetimini Sonlandırıyor!
Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, 'sansür miktarını azaltmak' adına harekete geçti. Gerçek denetçiler tarafından teyit edilen Facebook, Instagram ve Threads içeriklerinde yeni dönem başlıyor. Artık gerçek denetçiler olmayacak, bunun yerine Elon Musk'ın X'te yer verdiği topluluk notlarına benzer bir model tercih edilecek. Zuckerberg'in 'köklerimize dönüyoruz' diyerek duyurduğu karar kapsamında, Meta platformlarında daha fazla siyasi içerik önerisine de yer verilecek.
İşte, detaylar...
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Mark Zuckerberg, son yaptığı açıklama ile Facebook, Instagram ve Threads'in artık gerçek denetçiler tarafından denetlenmeyeceğini duyurdu.
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Dünya çapında 3 milyardan fazla kullanıcısı olan Meta, Kaliforniya'daki içerik denetleme ekiplerini "önyargı konusunda daha az endişe duyulan" Teksas'a taşıyacak!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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