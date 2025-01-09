Zuckerberg Açıkladı X'in Topluluk Notları Instagram ve Facebook'ta! Meta, Gerçek Denetimini Sonlandırıyor!

Zuckerberg, filtrelemede yapılan değişiklikle daha az kötü şey yakanacağını belirtirken, 'ana akım söylemle hiçbir ilgisi olmayan göç ve cinsiyet gibi konulardaki bir dizi kısıtlamayı ortadan kaldıracağını' da dile getirdi. Ancak Meta, uyuşturucu, terörizm ve istismar gibi çocukları olumsuz ektileyen konularda katı bir denetime devam edecek.

'Amerikan şirketlerinin peşine düşen ve daha fazla sansür uygulamaya çalışan dünya çapındaki hükümetlere karşı koymak için Başkan Trump ile birlikte çalışacağını' ifade eden Zuckerberg'in yeni planı politik ve sosyal ortamın değişen dinamiklerine ayak uydurmak, daha da önemlisi ifade özgürlüğünü benimsemek.