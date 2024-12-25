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140'tan Fazla Kenya Facebook Moderatörüne Toplu PTSD Teşhisi Konuldu! Çalışanlar Tazminat Davası Açtı!

140'tan Fazla Kenya Facebook Moderatörüne Toplu PTSD Teşhisi Konuldu! Çalışanlar Tazminat Davası Açtı!

Facebook
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 14:30

Sosyal medya devi Facebook'a 140 çalışandan tazminat davası! Çalışanlar, Facebook'un ana şirketi Meta ve Afrika'nın pek çok bölgesindeki çalışanlarıyla Meta'ya içerik moderasyonu hizmeti veren dış kaynak sağlayıcısı Samasource Kenya'ya karşı dava açtılar. Moderatörlere, yaptıkları iş nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), yaygın anksiyete bozukluğu (GAD) ve majör depresif bozukluk (MDD) teşhisi konduğu iddia edildi. Meta'dan davaya ilişkin olmada da konuya ilişkin açıklama geldi. 

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/media/202...
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Kenya'da faaliyet gösteren Samasource Kenya, sosyal medya devi Facebook'un taşeron şirketleri arasında yer alıyor.

Kenya'da faaliyet gösteren Samasource Kenya, sosyal medya devi Facebook'un taşeron şirketleri arasında yer alıyor.

Şirket, moderatörleri sözleşmeli olarak çalıştırıyor. Moderatörler, Kenya'daki tesiste, günde 8 ila 10 saat arasında çalışıyorlar.

Peki, Samasource Kenya moderatörleri ne iş yapıyor?

Peki, Samasource Kenya moderatörleri ne iş yapıyor?

Şirket çalışanları, siteye yüklenen içeriklerin kontrol görevini yürütüyorlar. Söz konusu içerikleri bulanıklaştırma ve sesini kısma gibi ayarlar ile zararlı görüntülerin topluma doğrudan erişmesini engelliyorlar. Bu kapsamda, çalıştıkları süre boyunca istismardan teröre pek çok şiddet içeren içeriğe maruz kalıyorlar.

Nairobi'deki Kenyatta Ulusal Hastanesi'nin ruh sağlığı hizmetleri başkanı Dr. Ian Kanyanya, bazı çalışanlara toplu teşhis koydu!

Nairobi'deki Kenyatta Ulusal Hastanesi'nin ruh sağlığı hizmetleri başkanı Dr. Ian Kanyanya, bazı çalışanlara toplu teşhis koydu!

Şirketin 140 çalışanının dava açtığı süreçte, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), yaygın anksiyete bozukluğu (GAD) ve majör depresif bozukluk (MDD) teşhisleri dikkat çekti.

Dava dosyalarındaki dikkat çeken detaylar arasında, moderatörlerin şahit oldukları görüntüler nedeniyle kusma, bayılma, çığlık atma ve masadan kaçma gibi tepkiler gösterdiklerine dair iddialar vardı. Dahası çalışanların aile düzeni ve yaşamları da değişti...

Dava dosyalarındaki dikkat çeken detaylar arasında, moderatörlerin şahit oldukları görüntüler nedeniyle kusma, bayılma, çığlık atma ve masadan kaçma gibi tepkiler gösterdiklerine dair iddialar vardı. Dahası çalışanların aile düzeni ve yaşamları da değişti...

Davadaki moderatörlerin en az 40'ının zararlı alışkanlıklara yöneldiği, evliliklerinin ve ailelerinin dağıldığı da ifade edildi. İddialar arasında, ABD'deki meslektaşlarından 8 kat daha az ücret aldıkları da yer aldı.

Kasıtlı zihinsel zarar verme, haksız istihdam uygulamaları, insan ticareti ve modern kölelik ve yasadışı işten çıkarma iddialarıyla 190 moderatörün adı geçtiği davada; 144 kişinin PTSD, GAD ve MDD'ye sahip olduğu bulundu.

Kasıtlı zihinsel zarar verme, haksız istihdam uygulamaları, insan ticareti ve modern kölelik ve yasadışı işten çıkarma iddialarıyla 190 moderatörün adı geçtiği davada; 144 kişinin PTSD, GAD ve MDD'ye sahip olduğu bulundu.

Meta ve Samasource, davaya ilişkin iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti.

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Meta, "İçerik değerlendiricilerinin desteğini ciddiye aldığını" ifade etti!

Meta, "İçerik değerlendiricilerinin desteğini ciddiye aldığını" ifade etti!

Şirket, Facebook ve Instagram'daki içeriklerin kontrolünü sağlayan moderatörlerle yapılan sözleşmeler, danışmanlık, eğitim ve 7/24 yerinde destek ve özel sağlık hizmetlerine erişimlerine dair ayrıntıların altını çizdi. Alınan teknik önlemlere de değinildi. 'İçerik değerlendiren kişilerin grafik materyale maruz kalmasını sınırlamak için bulanıklaştırma, sesleri kısma ve monokrom işleme gibi teknikler kullanıyor' denildi. 

Ücretlerin ise sektör standartlarının üzerinde olduğu ifade edildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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