140'tan Fazla Kenya Facebook Moderatörüne Toplu PTSD Teşhisi Konuldu! Çalışanlar Tazminat Davası Açtı!

Şirket, Facebook ve Instagram'daki içeriklerin kontrolünü sağlayan moderatörlerle yapılan sözleşmeler, danışmanlık, eğitim ve 7/24 yerinde destek ve özel sağlık hizmetlerine erişimlerine dair ayrıntıların altını çizdi. Alınan teknik önlemlere de değinildi. 'İçerik değerlendiren kişilerin grafik materyale maruz kalmasını sınırlamak için bulanıklaştırma, sesleri kısma ve monokrom işleme gibi teknikler kullanıyor' denildi.

Ücretlerin ise sektör standartlarının üzerinde olduğu ifade edildi.