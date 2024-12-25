140'tan Fazla Kenya Facebook Moderatörüne Toplu PTSD Teşhisi Konuldu! Çalışanlar Tazminat Davası Açtı!
140'tan Fazla Kenya Facebook Moderatörüne Toplu PTSD Teşhisi Konuldu! Çalışanlar Tazminat Davası Açtı!
Kaynak: https://www.theguardian.com/media/202...
Sosyal medya devi Facebook'a 140 çalışandan tazminat davası! Çalışanlar, Facebook'un ana şirketi Meta ve Afrika'nın pek çok bölgesindeki çalışanlarıyla Meta'ya içerik moderasyonu hizmeti veren dış kaynak sağlayıcısı Samasource Kenya'ya karşı dava açtılar. Moderatörlere, yaptıkları iş nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), yaygın anksiyete bozukluğu (GAD) ve majör depresif bozukluk (MDD) teşhisi konduğu iddia edildi. Meta'dan davaya ilişkin olmada da konuya ilişkin açıklama geldi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenya'da faaliyet gösteren Samasource Kenya, sosyal medya devi Facebook'un taşeron şirketleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, Samasource Kenya moderatörleri ne iş yapıyor?
Nairobi'deki Kenyatta Ulusal Hastanesi'nin ruh sağlığı hizmetleri başkanı Dr. Ian Kanyanya, bazı çalışanlara toplu teşhis koydu!
Dava dosyalarındaki dikkat çeken detaylar arasında, moderatörlerin şahit oldukları görüntüler nedeniyle kusma, bayılma, çığlık atma ve masadan kaçma gibi tepkiler gösterdiklerine dair iddialar vardı. Dahası çalışanların aile düzeni ve yaşamları da değişti...
Kasıtlı zihinsel zarar verme, haksız istihdam uygulamaları, insan ticareti ve modern kölelik ve yasadışı işten çıkarma iddialarıyla 190 moderatörün adı geçtiği davada; 144 kişinin PTSD, GAD ve MDD'ye sahip olduğu bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meta, "İçerik değerlendiricilerinin desteğini ciddiye aldığını" ifade etti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın