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2024 Yılında Hangi Şirketler Halka Arz Oldu? İşte Borsa'nın En Yenileri

2024 Yılında Hangi Şirketler Halka Arz Oldu? İşte Borsa'nın En Yenileri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 08:01

Halka arz furyası 2023 yılına damgasını vurduktan sonra bu yıl da devam etti. Geçtiğimiz yıl 54 şirket halka arz olurken, 2024 yılında halka arz sayısındaki azalma dikkat çekti. Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği halka arz süreçlerinde geriye sadece Aralık ayı kaldı. Peki, 2024 yılında kaç şirket halka arz oldu? 

İşte, 2024 yılının halka arzları

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2023 yılında 54 halka arz olmuş, borsa yatırımcı sayısı rekor seviyeye ulaşarak 8,5 milyonun üzerine çıkmıştı!

2023 yılında 54 halka arz olmuş, borsa yatırımcı sayısı rekor seviyeye ulaşarak 8,5 milyonun üzerine çıkmıştı!

2024 yılının ilk yarısında ise 22 halka arz gerçekleştirildi. Kasım sonuna kadar tüm halka arzlar gerçekleşse de Aralık ayının nasıl sonlanacağı ise henüz belli değil. Listeye Aralık ayında yeni halka arzlar eklenebilir. Şimdiye kadar gerçekleşen halka arzların sayısı ise 30'u buldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de Aralık ayında da halka arzların devam edeceğini işaret ederek 2024 yılına ait son durumu henüz açıklamadı.

2024 Yılında Gerçekleşen Halka Arzlar

2024 Yılında Gerçekleşen Halka Arzlar

  • 6 - 7 Şubat: Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. 

  • 7- 9 Şubat: Bor Şeker A.Ş.

  • 14 - 16 Şubat: Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

  • 22 - 23 Şubat: Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  • 22 - 23 Şubat: Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticari A.Ş.

  • 27 - 28 Şubat: Artemis Halı A.Ş.

  • 28 Şubat - 1 Mart: Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

  • 13 - 15 Mart: Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

  • 27 - 29 Mart: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 

  • 17 - 19 Nisan: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

  • 30 Nisan - 3 Mayıs: Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

2024 Yılı Halka Arzları

2024 Yılı Halka Arzları

  • 30 Nisan - 3 Mayıs: Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş 

  • 8 - 10 Mayıs: Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 

  • 9 - 10 Mayıs: Koç Metalurji A.Ş. 

  • 15 - 17 Mayıs: Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

  • 22 - 23 Mayıs: Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

  • 23 - 24 Mayıs: Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. 

  • 29 - 30 Mayıs: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

  • 29 - 31 Mayıs: Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

  • 29 - 31 Mayıs: Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

  • 26 - 28 Haziran: Efor Çay San. Tic. A.Ş.

  • 26 - 28 Haziran: Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj San. A.Ş.

  • 25 - 26 Temmuz: DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. 

  • 5 - 7 Ağustos: Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Oluyor!

  • 14 - 15 Ağustos: Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

  • 15 - 16 Ağustos: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. 

  • 21 - 23 Ağustos: AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

  • 27 - 29 Ağustos: Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

  • 29 Ağustos - 3 Eylül: Cem Zeytin A.Ş.

  • 11 - 12 Eylül: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

  • 3 - 4 Ekim: Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Taslak halka arzlardan onaylananlar olursa Aralık ayı boyunca listemizde yerini alacak.

Aralık Ayı Halka Arzları

Aralık Ayı Halka Arzları

  • 11 - 12 Aralık: Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. 

  • 12 - 13 Aralık: Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

  • 25 - 27 Aralık: Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2025 yılında da halka arzların devam edeceğini duyurdu!

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2025 yılında da halka arzların devam edeceğini duyurdu!

Kasım ayında Gönül'e gelecek yıla dair sorular soruldu. Halka arzlar açısından 2025'in nasıl geçeceği sorulan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 'Halka arz talebi geçen seneki gibi oldukça yüksek. Herhalde yine buradaki talep devam edecektir. Biz de ona göre piyasanın şartlarına göre halka arzlara devam etmeyi planlıyoruz.' dedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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