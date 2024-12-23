2024 Yılında Hangi Şirketler Halka Arz Oldu? İşte Borsa'nın En Yenileri

2024 yılının ilk yarısında ise 22 halka arz gerçekleştirildi. Kasım sonuna kadar tüm halka arzlar gerçekleşse de Aralık ayının nasıl sonlanacağı ise henüz belli değil. Listeye Aralık ayında yeni halka arzlar eklenebilir. Şimdiye kadar gerçekleşen halka arzların sayısı ise 30'u buldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de Aralık ayında da halka arzların devam edeceğini işaret ederek 2024 yılına ait son durumu henüz açıklamadı.