2024 Yılında Hangi Şirketler Halka Arz Oldu? İşte Borsa'nın En Yenileri
2024 Yılında Hangi Şirketler Halka Arz Oldu? İşte Borsa'nın En Yenileri
Halka arz furyası 2023 yılına damgasını vurduktan sonra bu yıl da devam etti. Geçtiğimiz yıl 54 şirket halka arz olurken, 2024 yılında halka arz sayısındaki azalma dikkat çekti. Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği halka arz süreçlerinde geriye sadece Aralık ayı kaldı. Peki, 2024 yılında kaç şirket halka arz oldu?
İşte, 2024 yılının halka arzları
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2023 yılında 54 halka arz olmuş, borsa yatırımcı sayısı rekor seviyeye ulaşarak 8,5 milyonun üzerine çıkmıştı!
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2024 Yılında Gerçekleşen Halka Arzlar
2024 Yılı Halka Arzları
Aralık Ayı Halka Arzları
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 2025 yılında da halka arzların devam edeceğini duyurdu!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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