2024 Yılında Temettü Veren Şirketler! Borsa Yatırımcıların Gündeminden Düşmeyen Temettü Hisseleri ve Tarihleri

Öncelikle bilmelisiniz ki taksitli temettü ile bir şirketin bir yıl içerisinde birden fazla temettü vermesi aynı şey değildir. Taksitli temettü, bir şirketin yıl içerisinde dağıtacağı temettü miktarını belirleyip taksitler halinde ödemesidir. Taksitli temettü tek bir kararla belirlenir, önceden berlilenen taksitler eşit olarak yılın berlili aylarında hissedarlara pay edilir. Taksitli temettüde, toplam ödeme miktarı baştan bellidir.

Taksitli temettü veren bir şirketin hissedarı paylarını ilk taksiti aldıktan sonra satarsa, sonraki taksitlerde hak sahibi hisselerin yeni sahibinindir. Yani Mart, Haziran ve Eylül ayında taksitli temettü ödemeye karar veren bir şirketin hisselerini Nisan ayında satarsanız, ilk taksit olan Mart ayı taksidini alırsınız. Fakat Haziran ve Eylül taksidini alamazsınız.

Gelelim bir yılda birden fazla temettü dağıtılmasına. Şirketler her bir temettü kararını ayrı ayrı alır. Yani taksitlide olduğu gibi tek karar değildir, farklı zamanlarda farklı kararların alınması söz konusudur. Ödeme miktarı da ayrı olarak duyurulur.

Taksitli temettüde şirketlerin stratejisi nakit akışını düzenlemek olurken yıl içinde birden fazla temettü verme stratejisi ize kardan daha sık faydalandırmaktır.