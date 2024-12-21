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2024 Yılında Temettü Veren Şirketler! Borsa Yatırımcıların Gündeminden Düşmeyen Temettü Hisseleri ve Tarihleri

2024 Yılında Temettü Veren Şirketler! Borsa Yatırımcıların Gündeminden Düşmeyen Temettü Hisseleri ve Tarihleri

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 13:08

Geçtiğimiz yılın gündeminden düşmeyen halka arzlarının ardından bu yıl gözler temettülere çevrildi. 2023 yılında Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği 54 halka arz gerçekleşti. 2024 yılında da vatandaşların yatırım tercihleri arasında altın, gümüş ve borsa ön plana çıktı. Peki, 2024 yılında kaç şirket temettü dağıttı? 2024 yılında hangi şirketler temettü dağıttı? 

İşte, 2024 yılının temettü takvimi

Kaynak: https://rotaborsa.com/2024-yilinda-te...
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Hatırlarsanız, borsa yatırımcı sayısı açısından geçtiğimiz yıl rekor kırmıştı. 54 halka arzın ardından 2023 yılında borsa yatırımcılarının sayısı 8,5 milyonun üzerine çıkmıştı. Borsaya ilgi bu yıl da devam etti.

Hatırlarsanız, borsa yatırımcı sayısı açısından geçtiğimiz yıl rekor kırmıştı. 54 halka arzın ardından 2023 yılında borsa yatırımcılarının sayısı 8,5 milyonun üzerine çıkmıştı. Borsaya ilgi bu yıl da devam etti.

Geçen yıl halka arzlar dikkat çekerken bu yıl da yatırımcının yakın takibinde temettü veren şirketler vardı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Aralık ayında yeni halka arzlar olabileceğini belirtirken, yıl bitmeden halka arzların sayısı ise 30'u buldu.

2024 yılında halka arz edilen bazı şirketler de temettü listesine girdi!

2024 yılında halka arz edilen bazı şirketler de temettü listesine girdi!

Bor Şeker, Oba Makarnacılık, Lila Kağıt, Altınkılıç Gıda ve Süt San. ve DCT Trading Dış Ticaret şirketleri 2024 yılında gerçekleşen halka arzlarının ardından yatırımcılarına temettü de dağıttılar.

2024 Yılında Hala Arz Edilen Şirketleri Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

2024 Yılında Temettü Veren Hisseler

2024 Yılında Temettü Veren Hisseler

  • 3 Ocak 2024: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) - 0.45 TL

  • 9 Ocak 2024: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) - 0.82 TL

  • 31 Ocak 2024: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) - 0.999 TL

  • 27 Şubat 2024: Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) - 5.40 TL

  • 26 Mart 2024: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) - 1,4719390 TL

  • 26 Mart 2024: Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) - 0,2723211 TL

  • 26 Mart 2024: Akbank T.A.Ş. (AKBNK) - 1,7257500 TL

  • 26 Mart 2024: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) - 4,7930253 TL

  • 26 Mart 2024: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) - 2,0930231 TL

  • 27 Mart 2024: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) - 0,1393548 TL

  • 27 Mart 2024: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) - 1,0485000 TL

  • 29 Mart 2024: Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) - 2,8070910 TL

  • 1 Nisan 2024: Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) - 56,6621072 TL

  • 1 Nisan 2024: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) - 0,2601523 TL

  • 1 Nisan 2024: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR) - 6,1643880 TL

  • 1 Nisan 2024: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR) - 0,4809146 TL

  • 1 Nisan 2024: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) - 3,4841459 TL

  • 3 Nisan 2024: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) - 4,5 TL

  • 3 Nisan 2024: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) - 9,3419353 TL

  • 3 Nisan 2024: Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) - 5.40 TL

  • 3 Nisan 2024: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) - 1,0868762 TL

  • 4 Nisan 2024: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)18 TL4 Nisan 2024:Aygaz A.Ş. (AYGAZ) - 6.165 TL

  • 8 Nisan 2024: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) - 38,97 TL

  • 8 Nisan 2024: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) - 0.27 TL

  • 15 Nisan 2024: AGESA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin (AGESA - 1,4999999 TL

  • 15 Nisan 2024: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) - 5,4061939 TL

  • 16 Nisan 2024: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) - 0.45 TL

  • 16 Nisan 2024: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) - 0.45 TL

  • 17 Nisan 2024: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) - 7,7700000 TL

  • 18 Nisan 2024: Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) - 0.225 TL

  • 18 Nisan 2024: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) - 41,5788311 TL

  • 18 Nisan 2024: Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) - 0,4999999 TL

  • 19 Nisan 2024: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) - 36,8181818 TL

  • 22 Nisan 2024: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) - 0,8263526 TL

  • 22 Nisan 2024: Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) - 0,0993103 TL

  • 24 Nisan 2024: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) - 3,0546000 TL

  • 24 Nisan 2024: Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) - 56.70 TL 

  • 24 Nisan 2024:Koç Holding A.Ş. (KCHOL) - 7.20 TL

  • 29 Nisan 2024: Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) - 0.135 TL

  • 29 Nisan 2024: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) - 0,9517855 TL

  • 30 Nisan 2024: Polisan Holding A.Ş. (POLHO) - 0,1067896 TL

  • 2 Mayıs 2024: Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) - 2,6487 TL

  • 2 Mayıs 2024: Enerjisa Enerji A.Ş.’nin (ENJSA) - 2.511 TL

  • 6 Mayıs 2024: Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) - 1,9142575 TL

  • 6 Mayıs 2024: Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) - 5.481 TL

  • 7 Mayıs 2024: Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) - 1,2521738 TL

  • 7 Mayıs 2024: Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) - 2.52 TL

  • 7 Mayıs 2024: Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) - 2,2533170 TL

  • 8 Mayıs 2024: Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) - 0,0745341 TL

  • 8 Mayıs 2024: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş.(KSTUR) - 5,7922614 TL

  • 13 Mayıs 2024: Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) - 0,0554031 TL

  • 14 Mayıs 2024: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) - 1,1462001 TL

  • 16 Mayıs 2024: Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) - 1.08 TL 

  • 27 Mayıs 2024: Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) - 6,2136078 TL

  • 27 Mayıs 2024: Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) - 7,0763400 TL

  • 28 Mayıs 2024: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) - 2.115 TL

  • 29 Mayıs 2024: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) - 0,9599999 TL

  • 29 Mayıs 2024: Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) - 92.70 TL

  • 29 Mayıs 2024: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) - 1,7857142 TL

  • 29 Mayıs 2024: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) - 2,5869022 TL

  • 30 Mayıs 2024: Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) - 3,5510494 TL

  • 30 Mayıs 2024: Alarko Holding A.Ş. (ALARK) - 0,8902610 TL

  • 31 Mayıs 2024: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) - 0,6463798 TL

  • 31 Mayıs 2024: Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) - 0,5740653 TL

  • 31 Mayıs 2024: Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) - 0,1499999 TL

  • 31 Mayıs 2024: TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) - 0.27 TL 

  • 3 Haziran 2024: Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) - 0.36 TL

  • 3 Haziran 2024: Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) - 0.05 TL

  • 4 Haziran 2024: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) - 2.25 TL

  • 5 Haziran 2024: Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) - 1,0620000 TL

  • 5 Haziran 2024: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) - 4.68 TL

  • 6 Haziran 2024: Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) - 1,1742273 TL

  • 7 Haziran 2024: Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) - 0,3999999 TL

  • 10 Haziran 2024: Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) - 0,0502231 TL

  • 12 Haziran 2024: Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) - 0,1271738 TL

  • 12 Haziran 2024: Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) - 3.60 TL

  • 12 Haziran 2024: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) - 1.98 TL

  • 25 Haziran 2024: Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) - 0,1748323 TL

  • 24 Haziran 2024: Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) - 2,016 TL

  • 25 Haziran 2024: Deva Holding A.Ş. (DEVA) - 0.225 TL

  • 26 Haziran 2024: Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) - 0,4747414 TL

  • 1 Temmuz 2024: Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) - 0,1822784 TL

  • 1 Temmuz 2024: Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) - 0,2737350 TL

  • 3 Temmuz 2024: Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) - 0.20 TL

  • 3 Temmuz 2024: Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) - 0,2111947 TL

  • 3 Temmuz 2024: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) - 0,0201705 TL

  • 3 Temmuz 2024: Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) - 0,5650223 TL

  • 5 Temmuz 2024: İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) - 0,3120017 TL

  • 8 Temmuz 2024: TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) - 0,5046078 TL

  • 8 Temmuz 2024: Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ATAKP) - 0,7912486 TL

  • 8 Temmuz 2024: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) - 0,90 TL

  • 8 Temmuz 2024: Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) - 2,025 TL

  • 8 Temmuz 2024: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) - 0,045 TL

  • 9 Temmuz 2024: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) - 0,4442616 TL

  • 9 Temmuz 2024: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) - 3,11 TL

  • 9 Temmuz 2024: Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) - 1,4690170 TL

  • 16 Temmuz 2024: İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) - 0,90 TL  

  • 17 Temmuz 2024: Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) - 0,0629867 TL

  • 17 Temmuz 2024: Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)- 0,0523636 TL

  • 18 Temmuz 2024: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) - 0,6963180 TL

  • 19 Temmuz 2024: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) - 0,0170111 TL

  • 22 Temmuz 2024: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) - 2.35 TL

  • 23 Temmuz 2024: Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) - 1,2091310 TL

  • 23 Temmuz 2024: Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) - 0,09 TL

  • 24 Temmuz 2024: Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) - 0,0173076 TL

  • 24 Temmuz 2024: Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) - 0,0715908 TL

  • 24 Temmuz 2024: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) - 1,98 TL

  • 25 Temmuz 2024: Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) - 0,3103447 TL

  • 25 Temmuz 2024: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) - 0,6533334 TL

  • 30 Temmuz 2024: Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) - 0,4911804 TL

  • 31 Temmuz 2024: Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) - 1,1884343 TL

  • 1 Ağustos 2024: Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) - 0,2749575 TL

  • 6 Ağustos 2024: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) - 3,0696888 TL

  • 12 Ağustos 2024: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) - 0.225 TL

  • 14 Ağustos 2024: lfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) - 0,7336955 TL

  • 15 Ağustos 2024: İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) - 0.054 TL

  • 20 Ağustos 2024: Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) - 0,0176173 TL

  • 27 Ağustos 2024: Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) - 0,4477611 TL

  • 27 Ağustos 2024: Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) - 0,7283332 TL

  • 29 Ağustos 2024:CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) - 0,6897367 TL

  • 29 Ağustos 2024: Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) - 0,18TL 

  • 2 Eylül 2024: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) - 0.27 TL

  • 2 Eylül 2024: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) - 9 TL

  • 5 Eylül 2024: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) - 0,0415384 TL

  • 10 Eylül 2024: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) - 0,0538712 TL

  • 23 Eylül 2024: Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) - 0,8223037 TL

  • 24 Eylül 2024: Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) - 0,0590787 TL

  • 26 Eylül 2024: Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) - 0,5194881 TL

  • 26 Eylül 2024: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) - 0,0418358 TL

  • 27 Eylül 2024: TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) - 10,7432256 TL

  • 30 Eylül 2024: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) - 0,0599999 TL

  • 2 Ekim 2024: Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) - 1,62 TL

  • 3 Ekim 2024: Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) - 10,008 TL

  • 7 Ekim 2024: Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) - 0,3880846 TL

  • 15 Ekim 2024: Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) - 0.018 TL

  • 15 Ekim 2024: Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) - 0,5791375 TL

  • 15 Ekim 2024: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ (GOKNR) - 0,27 TL

  • 16 Ekim 2024: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) - 0,72 TL

  • 21 Ekim 2024: Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) - 0,6912286 TL

  • 23 Ekim 2024: Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) - 0,2647058 TL

  • 24 Ekim 2024: Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) - 0,1107692 TL

  • 30 Ekim 2024: PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) - 0,7604562 TL

  • 30 Ekim 2024: - Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) - 0,10 TL

  • 8 Kasım 2024:Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) - 24,2837602 TL

  • 12 Kasım 2024: Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) - 0,18 TL

  • 15 Kasım 2024: Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) - 0,18 TL 

  • 20 Kasım 2024: Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) - 0,2571427 TL

  • 22 Kasım 2024: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) - 13,5375 TL

  • 25 Kasım 2024: Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) - 0,1006578 TL

2024 Yılında Taksitli Temettü Veren Hisseler

2024 Yılında Taksitli Temettü Veren Hisseler

  • 17 Nisan 2024: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit - 0.70 TL

  • 7 Mayıs 2024: Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 1. taksit - 0.675 TL

  • 7 Mayıs 2024: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, A.Ş. (LKMNH) 1. taksit - 0,6249999 TL

  • 29 Mayıs 2024: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 1. taksit - 0,9991591 TL

  • 29 Mayıs 2024: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit - 0.70 TL 

  • 7 Haziran 2024: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 1. taksit - 0,3333332 TL

  • 20 Haziran 2024: GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 1. taksit - 0,1764705 TL

  • 24 Haziran 2024: Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 1. taksit - 0,1125 TL

  • 25 Haziran 2024: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit - 3,0562802 TL

  • 26 Haziran 2024: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 1. taksit - 1,035 TL

  • 1 Temmuz 2024: Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 1.taksit - 0,5521982 TL

  • 1 Temmuz 2024: Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 1. taksit - 1,5169646 TL

  • 2 Temmuz 2024: Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 1. taksit - 0,281250 TL

  • 10 Temmuz 2024: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) 1. taksit - 2,30 TL

  • 17 Temmuz 2024: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit - 1,80 TL

  • 22 Temmuz 2024: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, A.Ş. (LKMNH) 2. taksit - 0,6249999 TL

  • 22 Temmuz 2024: Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 1. taksit - 0,0357599 TL

  • 22 Temmuz 2024: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit 0,70 TL

  • 25 Temmuz 2024: Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 1. taksit - 0,0749999 TL

  • 29 Temmuz 2024: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit - 0,9991591 TL

  • 31 Temmuz 2024: Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 2.taksit - 0,5521982 TL

  • 6 Ağustos 2024: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 2. taksit - 0,3333332 TL

  • 7 Ağustos 2024: Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit - 0,3375 TL

  • 13 Ağustos 2024: SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit - 0,7575834 TL

  • 16 Ağustos 2024: Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit - 0,1125 TL 

  • 26 Ağustos 2024: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit - 3,0562802 TL

  • 29 Ağustos 2024: Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 3.taksit - 0,5521982 TL

  • 10 Eylül 2024: Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) 2. taksit - 0,0312499 TL

  • 13 Eylül 2024: Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 2. taksit - 0,0357599 TL

  • 30 Eylül 2024: EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit - 0,0593984 TL

  • 30 Eylül 2024: Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4.taksit - 0,5521982 TL

  • 1 Ekim 2024: Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 2. taksit - 0,7584822 TL

  • 1 Ekim 2024: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 2. taksit - 1,035 TL

  • 2 Ekim 2024: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit - 3,60 TL

  • 7 Ekim 2024: Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit - 0,3375 TL

  • 8 Ekim 2024: Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3. taksit - 0,3333332 TL

  • 15 Ekim 2024: Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit - 0.225 TL 

  • 21 Ekim 2024: GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2. taksit - 0,1764705 TL

  • 22 Ekim 2024: Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit - 0,0749999 TL

  • 22 Ekim 2024: Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit - 0.1125 TL 

  • 22 Ekim 2024: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 1. taksit - 0,2479961 TL

  • 25 Ekim 2024:Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit - 0,0523125 TL

  • 31 Ekim 2024: DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 1. taksit - 0,0102242 TL

  • 31 Ekim 2024: EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit - 0,0593984 TL

  • 31 Ekim 2024: Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5.taksit - 0,5521982 TL

  • 29 Kasım 2024: Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6.taksit - 0,5521982 TL

  • 29 Kasım 2024: DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 2. taksit - 0,0102242 TL

Peki, Taksitli Temettü ile Yıl İçerisinde Birden Fazla Temettü Vermek Farklı Şeyler mi?

Peki, Taksitli Temettü ile Yıl İçerisinde Birden Fazla Temettü Vermek Farklı Şeyler mi?

Öncelikle bilmelisiniz ki taksitli temettü ile bir şirketin bir yıl içerisinde birden fazla temettü vermesi aynı şey değildir. Taksitli temettü, bir şirketin yıl içerisinde dağıtacağı temettü miktarını belirleyip taksitler halinde ödemesidir. Taksitli temettü tek bir kararla belirlenir, önceden berlilenen taksitler eşit olarak yılın berlili aylarında hissedarlara pay edilir. Taksitli temettüde, toplam ödeme miktarı baştan bellidir. 

Taksitli temettü veren bir şirketin hissedarı paylarını ilk taksiti aldıktan sonra satarsa, sonraki taksitlerde hak sahibi hisselerin yeni sahibinindir. Yani Mart, Haziran ve Eylül ayında taksitli temettü ödemeye karar veren bir şirketin hisselerini Nisan ayında satarsanız, ilk taksit olan Mart ayı taksidini alırsınız. Fakat Haziran ve Eylül taksidini alamazsınız. 

Gelelim bir yılda birden fazla temettü dağıtılmasına. Şirketler her bir temettü kararını ayrı ayrı alır. Yani taksitlide olduğu gibi tek karar değildir, farklı zamanlarda farklı kararların alınması söz konusudur. Ödeme miktarı da ayrı olarak duyurulur. 

Taksitli temettüde şirketlerin stratejisi nakit akışını düzenlemek olurken yıl içinde birden fazla temettü verme stratejisi ize kardan daha sık faydalandırmaktır.

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Aralık ayında da şirketlerin temettüleri devam edecek. Kimi şirketler taksitli temettülerinin son taksidini öderken, kimi şirketler de yıl bitmeden hissedarlarına kar dağıtacak.

Aralık ayında da şirketlerin temettüleri devam edecek. Kimi şirketler taksitli temettülerinin son taksidini öderken, kimi şirketler de yıl bitmeden hissedarlarına kar dağıtacak.

Bu kapsamda, Aralık ayında gerçekleşmesi beklenen 14 temettü bulunuyor.

2024 Yılının Aralık Ayında Temettü Verecek Hisseler

2024 Yılının Aralık Ayında Temettü Verecek Hisseler

  • 5 Aralık 2024: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) - 2,5678628 TL

  • 6 Aralık 2024: Bor Şeker A.Ş. (BORSK) - 0,4012499 TL

  • 10 Aralık 2024: Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit - 0.1125 TL

  • 11 Aralık 2024: Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) - 0,1014914 TL 

  • 11 Aralık 2024: Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) - 0,045 TL

  • 13 Aralık 2024: Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. taksit - 0,0357599 TL

  • 16 Aralık 2024: Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit - 0.225 TL 

  • 18 Aralık 2024: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit: 3.60 TL

  • 18 Aralık 2024: Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) - 0,2850429 TL

  • 20 Aralık 2024: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) - 0,0800980 TL

  • 23 Aralık 2024: SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 3. taksit - 0,5050556 TL

  • 24 aralık 2024: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) - 0,5639 TL

  • 25 Aralık 2024: Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) - 0,5105633 TL 

  • 26 Aralık 2024: Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) - 7,3611739 TL

  • 27 Aralık 2024: Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) - 0,0208333 TL 

  • 31 Aralık 2024: DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 3. taksit - 0,0102242 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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