2024 Yılında Temettü Veren Şirketler! Borsa Yatırımcıların Gündeminden Düşmeyen Temettü Hisseleri ve Tarihleri

3 Ocak 2024: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) - 0.45 TL
9 Ocak 2024: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) - 0.82 TL
31 Ocak 2024: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) - 0.999 TL
27 Şubat 2024: Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) - 5.40 TL
26 Mart 2024: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) - 1,4719390 TL
26 Mart 2024: Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) - 0,2723211 TL
26 Mart 2024: Akbank T.A.Ş. (AKBNK) - 1,7257500 TL
26 Mart 2024: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) - 4,7930253 TL
26 Mart 2024: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) - 2,0930231 TL
27 Mart 2024: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) - 0,1393548 TL
27 Mart 2024: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) - 1,0485000 TL
29 Mart 2024: Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) - 2,8070910 TL
1 Nisan 2024: Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) - 56,6621072 TL
1 Nisan 2024: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) - 0,2601523 TL
1 Nisan 2024: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR) - 6,1643880 TL
1 Nisan 2024: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR) - 0,4809146 TL
1 Nisan 2024: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) - 3,4841459 TL
3 Nisan 2024: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) - 4,5 TL
3 Nisan 2024: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) - 9,3419353 TL
3 Nisan 2024: Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) - 5.40 TL
3 Nisan 2024: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) - 1,0868762 TL
4 Nisan 2024: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)18 TL4 Nisan 2024:Aygaz A.Ş. (AYGAZ) - 6.165 TL
8 Nisan 2024: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) - 38,97 TL
8 Nisan 2024: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) - 0.27 TL
15 Nisan 2024: AGESA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin (AGESA - 1,4999999 TL
15 Nisan 2024: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) - 5,4061939 TL
16 Nisan 2024: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) - 0.45 TL
16 Nisan 2024: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) - 0.45 TL
17 Nisan 2024: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) - 7,7700000 TL
18 Nisan 2024: Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) - 0.225 TL
18 Nisan 2024: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) - 41,5788311 TL
18 Nisan 2024: Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) - 0,4999999 TL
19 Nisan 2024: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) - 36,8181818 TL
22 Nisan 2024: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) - 0,8263526 TL
22 Nisan 2024: Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) - 0,0993103 TL
24 Nisan 2024: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) - 3,0546000 TL
24 Nisan 2024: Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) - 56.70 TL
24 Nisan 2024:Koç Holding A.Ş. (KCHOL) - 7.20 TL
29 Nisan 2024: Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) - 0.135 TL
29 Nisan 2024: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) - 0,9517855 TL
30 Nisan 2024: Polisan Holding A.Ş. (POLHO) - 0,1067896 TL
2 Mayıs 2024: Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) - 2,6487 TL
2 Mayıs 2024: Enerjisa Enerji A.Ş.’nin (ENJSA) - 2.511 TL
6 Mayıs 2024: Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) - 1,9142575 TL
6 Mayıs 2024: Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) - 5.481 TL
7 Mayıs 2024: Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) - 1,2521738 TL
7 Mayıs 2024: Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) - 2.52 TL
7 Mayıs 2024: Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) - 2,2533170 TL
8 Mayıs 2024: Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) - 0,0745341 TL
8 Mayıs 2024: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş.(KSTUR) - 5,7922614 TL
13 Mayıs 2024: Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) - 0,0554031 TL
14 Mayıs 2024: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) - 1,1462001 TL
16 Mayıs 2024: Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) - 1.08 TL
27 Mayıs 2024: Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) - 6,2136078 TL
27 Mayıs 2024: Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) - 7,0763400 TL
28 Mayıs 2024: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) - 2.115 TL
29 Mayıs 2024: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) - 0,9599999 TL
29 Mayıs 2024: Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) - 92.70 TL
29 Mayıs 2024: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) - 1,7857142 TL
29 Mayıs 2024: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) - 2,5869022 TL
30 Mayıs 2024: Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) - 3,5510494 TL
30 Mayıs 2024: Alarko Holding A.Ş. (ALARK) - 0,8902610 TL
31 Mayıs 2024: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) - 0,6463798 TL
31 Mayıs 2024: Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) - 0,5740653 TL
31 Mayıs 2024: Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) - 0,1499999 TL
31 Mayıs 2024: TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) - 0.27 TL
3 Haziran 2024: Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) - 0.36 TL
3 Haziran 2024: Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) - 0.05 TL
4 Haziran 2024: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) - 2.25 TL
5 Haziran 2024: Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) - 1,0620000 TL
5 Haziran 2024: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) - 4.68 TL
6 Haziran 2024: Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) - 1,1742273 TL
7 Haziran 2024: Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) - 0,3999999 TL
10 Haziran 2024: Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) - 0,0502231 TL
12 Haziran 2024: Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) - 0,1271738 TL
12 Haziran 2024: Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) - 3.60 TL
12 Haziran 2024: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) - 1.98 TL
25 Haziran 2024: Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) - 0,1748323 TL
24 Haziran 2024: Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) - 2,016 TL
25 Haziran 2024: Deva Holding A.Ş. (DEVA) - 0.225 TL
26 Haziran 2024: Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) - 0,4747414 TL
1 Temmuz 2024: Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) - 0,1822784 TL
1 Temmuz 2024: Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) - 0,2737350 TL
3 Temmuz 2024: Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) - 0.20 TL
3 Temmuz 2024: Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) - 0,2111947 TL
3 Temmuz 2024: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) - 0,0201705 TL
3 Temmuz 2024: Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) - 0,5650223 TL
5 Temmuz 2024: İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) - 0,3120017 TL
8 Temmuz 2024: TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) - 0,5046078 TL
8 Temmuz 2024: Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ATAKP) - 0,7912486 TL
8 Temmuz 2024: Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) - 0,90 TL
8 Temmuz 2024: Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) - 2,025 TL
8 Temmuz 2024: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) - 0,045 TL
9 Temmuz 2024: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR) - 0,4442616 TL
9 Temmuz 2024: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) - 3,11 TL
9 Temmuz 2024: Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) - 1,4690170 TL
16 Temmuz 2024: İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) - 0,90 TL
17 Temmuz 2024: Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) - 0,0629867 TL
17 Temmuz 2024: Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL)- 0,0523636 TL
18 Temmuz 2024: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) - 0,6963180 TL
19 Temmuz 2024: Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) - 0,0170111 TL
22 Temmuz 2024: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) - 2.35 TL
23 Temmuz 2024: Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) - 1,2091310 TL
23 Temmuz 2024: Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) - 0,09 TL
24 Temmuz 2024: Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) - 0,0173076 TL
24 Temmuz 2024: Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) - 0,0715908 TL
24 Temmuz 2024: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) - 1,98 TL
25 Temmuz 2024: Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) - 0,3103447 TL
25 Temmuz 2024: Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) - 0,6533334 TL
30 Temmuz 2024: Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) - 0,4911804 TL
31 Temmuz 2024: Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) - 1,1884343 TL
1 Ağustos 2024: Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) - 0,2749575 TL
6 Ağustos 2024: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) - 3,0696888 TL
12 Ağustos 2024: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) - 0.225 TL
14 Ağustos 2024: lfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS) - 0,7336955 TL
15 Ağustos 2024: İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) - 0.054 TL
20 Ağustos 2024: Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) - 0,0176173 TL
27 Ağustos 2024: Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS) - 0,4477611 TL
27 Ağustos 2024: Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) - 0,7283332 TL
29 Ağustos 2024:CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) - 0,6897367 TL
29 Ağustos 2024: Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) - 0,18TL
2 Eylül 2024: Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) - 0.27 TL
2 Eylül 2024: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) - 9 TL
5 Eylül 2024: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) - 0,0415384 TL
10 Eylül 2024: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) - 0,0538712 TL
23 Eylül 2024: Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) - 0,8223037 TL
24 Eylül 2024: Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP) - 0,0590787 TL
26 Eylül 2024: Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) - 0,5194881 TL
26 Eylül 2024: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) - 0,0418358 TL
27 Eylül 2024: TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) - 10,7432256 TL
30 Eylül 2024: Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) - 0,0599999 TL
2 Ekim 2024: Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) - 1,62 TL
3 Ekim 2024: Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) - 10,008 TL
7 Ekim 2024: Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) - 0,3880846 TL
15 Ekim 2024: Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) - 0.018 TL
15 Ekim 2024: Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) - 0,5791375 TL
15 Ekim 2024: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ (GOKNR) - 0,27 TL
16 Ekim 2024: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) - 0,72 TL
21 Ekim 2024: Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) - 0,6912286 TL
23 Ekim 2024: Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) - 0,2647058 TL
24 Ekim 2024: Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) - 0,1107692 TL
30 Ekim 2024: PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) - 0,7604562 TL
30 Ekim 2024: - Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) - 0,10 TL
8 Kasım 2024:Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) - 24,2837602 TL
12 Kasım 2024: Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL) - 0,18 TL
15 Kasım 2024: Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VERTU) - 0,18 TL
20 Kasım 2024: Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) - 0,2571427 TL
22 Kasım 2024: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) - 13,5375 TL
25 Kasım 2024: Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) - 0,1006578 TL
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