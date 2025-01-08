Kahve İçtiğiniz Saat Yaşam Sürenizi Etkiliyor! Peki Erken Ölüm Riskini Azaltmak İçin Kahve Ne Zaman İçilmeli?

Günün her saati kahve içenlerdenseniz, 40 binden fazla yetişkinin katıldığı ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nin European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlarını birlikte inceleyelim! Beslenme uzmanları tarafından yapılan analizlere göre, günün belirli saatlerinde içilen kahve ölüm riskini artırıyor. Peki, kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkili olan kahve tüketimi için en doğru zaman ne zaman? Kahveyi sabah mı içmeli, yoksa akşam mı?

İşte, detaylar...