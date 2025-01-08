Kahve İçtiğiniz Saat Yaşam Sürenizi Etkiliyor! Peki Erken Ölüm Riskini Azaltmak İçin Kahve Ne Zaman İçilmeli?
Kahve İçtiğiniz Saat Yaşam Sürenizi Etkiliyor! Peki Erken Ölüm Riskini Azaltmak İçin Kahve Ne Zaman İçilmeli?
Kaynak: https://www.theguardian.com/food/2025...
Günün her saati kahve içenlerdenseniz, 40 binden fazla yetişkinin katıldığı ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nin European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlarını birlikte inceleyelim! Beslenme uzmanları tarafından yapılan analizlere göre, günün belirli saatlerinde içilen kahve ölüm riskini artırıyor. Peki, kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkili olan kahve tüketimi için en doğru zaman ne zaman? Kahveyi sabah mı içmeli, yoksa akşam mı?
İşte, detaylar...
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1999 ila 2018 yıllarında 40.725 yetişkinin katılımıyla ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi gerçekleştirildi.
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New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'nde beslenme ve epidemiyoloji uzmanı Prof. Lu Qi, tükettiğiniz kahve miktarı kadar zamanının da sağlıkla ilişkili olduğunu ifade etti.
Kahvesini öğle yemeğinden önce içenlerin ölüm riski daha düşük: Sabah kahvesi düşündüğünüzden daha sağlıklı!
European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlar, sabah kahvesi içenlerin iki ila üç fincan ya da daha fazla kahve tüketseler de ölüm risklerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.
Tüm gün kahve içenlerin beynindeki uyku tetikleme hormonu baskılanıyor!
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Sabah kahvesi, iltihap giderici bile olabilir!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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