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Kahve İçtiğiniz Saat Yaşam Sürenizi Etkiliyor! Peki Erken Ölüm Riskini Azaltmak İçin Kahve Ne Zaman İçilmeli?

Kahve İçtiğiniz Saat Yaşam Sürenizi Etkiliyor! Peki Erken Ölüm Riskini Azaltmak İçin Kahve Ne Zaman İçilmeli?

Kahve Molası kahve
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 15:00

Günün her saati kahve içenlerdenseniz, 40 binden fazla yetişkinin katıldığı ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nin European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlarını birlikte inceleyelim! Beslenme uzmanları tarafından yapılan analizlere göre, günün belirli saatlerinde içilen kahve ölüm riskini artırıyor. Peki, kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkili olan kahve tüketimi için en doğru zaman ne zaman? Kahveyi sabah mı içmeli, yoksa akşam mı? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/food/2025...
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1999 ila 2018 yıllarında 40.725 yetişkinin katılımıyla ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi gerçekleştirildi.

1999 ila 2018 yıllarında 40.725 yetişkinin katılımıyla ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi gerçekleştirildi.

Katılımcıların beslenme alışkanlıkları, günlük kahve tüketimleri ve zamanları incelendi. 40 binden fazla katılımcının yaklaşık olarak yüzde 36'sının kahvesini sabah saatlerinde içtiği tespit edildi. 10 yıllık takip ile tamamlanan araştırmada katılımcıların yüzde 16'sı ise günün ilerleyen saatlerinde kahve tüketti.

New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'nde beslenme ve epidemiyoloji uzmanı Prof. Lu Qi, tükettiğiniz kahve miktarı kadar zamanının da sağlıkla ilişkili olduğunu ifade etti.

New Orleans'taki Tulane Üniversitesi'nde beslenme ve epidemiyoloji uzmanı Prof. Lu Qi, tükettiğiniz kahve miktarı kadar zamanının da sağlıkla ilişkili olduğunu ifade etti.

'Önemli olan sadece kahve içip içmediğiniz veya ne kadar içtiğiniz değil, kahveyi hangi saatte içtiğinizdir.' diyen Qi, günümüzde beslenme tavsiyelerinde bulunurken zamana ilişkin bir öneride bulunulmadığını ancak gelecekte bunun da öneminin anlaşılacağına değindi. 

Peki, kahveyi ne zaman içersek ölüm riskini artırıyor?

Kahvesini öğle yemeğinden önce içenlerin ölüm riski daha düşük: Sabah kahvesi düşündüğünüzden daha sağlıklı!

Kahvesini öğle yemeğinden önce içenlerin ölüm riski daha düşük: Sabah kahvesi düşündüğünüzden daha sağlıklı!

Gün boyu kahve içenler ise yandı! Zira kahveden hiçbir fayda sağlayamıyorlar. Sabah kahve tüketenler ise kahvenin sağlığa olumlu etkileriyle erken ölüm riskinden kurtuluyorlar. 

Kahve tüketimi analizine göre, 'sabah kahvesi içenlerin herhangi bir nedenden ölme olasılığının yüzde 16, kalp damar hastalığından ölme olasılığının ise araştırma boyunca içmeyenlere göre yüzde 31 daha az olduğunu buldu.'

European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlar, sabah kahvesi içenlerin iki ila üç fincan ya da daha fazla kahve tüketseler de ölüm risklerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

European Heart Journal'da yayınlanan sonuçlar, sabah kahvesi içenlerin iki ila üç fincan ya da daha fazla kahve tüketseler de ölüm risklerinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Sonuçlar, ayrıntılı olarak haftalık yiyecek ve içecek günlüğü tutan 1.463 kişilik grupla da doğrulandı. Günün geç saatlerinde içilen kahve ritim bozukluğu, melatonin hormon seviyesinin bozulması gibi sorunların yanında; uyku düzenine, iltihaba ve kan basıncına da etki ediyor. Haliyle kalp sağlığına zarar verebiliyor.

Tüm gün kahve içenlerin beynindeki uyku tetikleme hormonu baskılanıyor!

Tüm gün kahve içenlerin beynindeki uyku tetikleme hormonu baskılanıyor!

Londra'daki Royal Brompton ve Harefield hastanelerinde danışmanlık yapan kardiyolog Prof. Thomas Lüscher ise verileri destekleyen yazısında, tüm gün kahve içen kişilerin uyku kalitesinin bozulduğunu ve kahvenin beyinde uykuyu tetikleyen melatonin hormonunu baskıladığını ifade etti.

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Sabah kahvesi, iltihap giderici bile olabilir!

Sabah kahvesi, iltihap giderici bile olabilir!

Araştırmacılar, geç saatlerde içilen kahvenin fizyolojiyi bozduğunu ifade ederken; sabah saatlerinde içilen kahvenin ise 'kanda bulunan ve iltihaplanmaya yol açan bazı maddelerin genellikle sabahları zirveye ulaştığını ve sabah kahvesindeki iltihap giderici bileşiklerle karşılanabileceğini' belirtiyor. 

Tüm bu araştırma verileri ışığında, sabah birkaç fincan kahve ile sağlıklı bir güne uyanmak mümkün gibi görünüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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