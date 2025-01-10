İşlerin Geleceği Raporu Yayınlandı! 2030'a Kadar En Çok Talep Görecek İşler ve Beceriler Belli Oldu
İşlerin Geleceği Raporu Yayınlandı! 2030'a Kadar En Çok Talep Görecek İşler ve Beceriler Belli Oldu
Kaynak: https://www.weforum.org/publications/...
İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Davos'taki yıllık toplantısı öncesi 'İşlerin Geleceği Raporunu' açıkladı. 2025 raporunda, 2030 yılına kadar teknoloji, ekonomi ve demografi ile değişen küresel eğilimin 170 milyon yeni rol yaratacağından söz edildi. 78 milyonluk bir iş artışı ve 92 milyon kişinin işinden olması da öngörüler arasında. Bu noktada, yeni iş fırsatlarını yakalamak için ise yeni beceriler edinmek gerekecek. Peki, 2023'a kadar en hızlı büyüyen işler hangileri olacak? En hızlı hangi işler yok olacak?
İşte, detaylar...
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Değişen teknoloji, ekonomi, demografik yapı ve hatta doğa küresel eğilimlerin dönüşmesine neden olacak! Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan rapora göre, 2030 yılına kadar çalışanların temel becerilerinin yüzde 39 oranın değişmesi gerekecek!
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Raporda yer alan veriler, 2030 yılına kadar dijital dünya, yapay zeka, veri işlemleri, robot ve otonom sitemler gibi alanların 170 milyon yeni rol yaratacağı öngörüldü. Değişen dünya, 92 milyon kişiyi işinden edebilir.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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