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İşlerin Geleceği Raporu Yayınlandı! 2030'a Kadar En Çok Talep Görecek İşler ve Beceriler Belli Oldu

İşlerin Geleceği Raporu Yayınlandı! 2030'a Kadar En Çok Talep Görecek İşler ve Beceriler Belli Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 12:45

İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Davos'taki yıllık toplantısı öncesi 'İşlerin Geleceği Raporunu' açıkladı. 2025 raporunda, 2030 yılına kadar teknoloji, ekonomi ve demografi ile değişen küresel eğilimin 170 milyon yeni rol yaratacağından söz edildi. 78 milyonluk bir iş artışı ve 92 milyon kişinin işinden olması da öngörüler arasında. Bu noktada, yeni iş fırsatlarını yakalamak için ise yeni beceriler edinmek gerekecek. Peki, 2023'a kadar en hızlı büyüyen işler hangileri olacak? En hızlı hangi işler yok olacak? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.weforum.org/publications/...
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Değişen teknoloji, ekonomi, demografik yapı ve hatta doğa küresel eğilimlerin dönüşmesine neden olacak! Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan rapora göre, 2030 yılına kadar çalışanların temel becerilerinin yüzde 39 oranın değişmesi gerekecek!

Değişen teknoloji, ekonomi, demografik yapı ve hatta doğa küresel eğilimlerin dönüşmesine neden olacak! Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan rapora göre, 2030 yılına kadar çalışanların temel becerilerinin yüzde 39 oranın değişmesi gerekecek!

WEF, İşlerin Geleceği Raporu'nda dünya çapında 1.000'den fazla şirket araştırıldı. Bu sayı 22 endüstri kümesini ve 14 milyondan fazla çalışanı temsil ediyor.

Raporda yer alan veriler, 2030 yılına kadar dijital dünya, yapay zeka, veri işlemleri, robot ve otonom sitemler gibi alanların 170 milyon yeni rol yaratacağı öngörüldü. Değişen dünya, 92 milyon kişiyi işinden edebilir.

Raporda yer alan veriler, 2030 yılına kadar dijital dünya, yapay zeka, veri işlemleri, robot ve otonom sitemler gibi alanların 170 milyon yeni rol yaratacağı öngörüldü. Değişen dünya, 92 milyon kişiyi işinden edebilir.

Son dönemlerde gündemden düşmeyen yapay zeka ve teknolojinin en hızlı büyüyen işler arasında yer alması ekonomide belirli değişimlerin de habercisi olacak gibi görünüyor. Teknoloji, veri ve yapay zeka ürünlerinin taşınması, teslimat süreci, bakımı, eğitimleri ve geliştirilmesi gibi süreçlerin ekonomiyi büyütmesi bekleniyor. Tüm bu dönüşümlerin sonucunda 78 milyonluk bir iş artışı ortaya çıkması bekleniyor.

Peki, Gelişen Teknoloji İş Hayatını Nasıl Etkileyecek?

Peki, Gelişen Teknoloji İş Hayatını Nasıl Etkileyecek?

2030 yılına kadar: 

  • Dijital dünyanın daha geniş erişime olanak sağlaması, 19 milyon iş yaratacak, 9 milyonu işinden edecek. 

  • Yapay zeka ve veri işleme 11 milyon iş yaratacak, 9 milyonu işinden edecek. 

  • Robotlar ve otonom sistemlerin beraberinde getirdiği imkanlar ise 5 milyondan fazla işi yok edecek.

Dünya çapında endüstri ve meslekleri yeniden şekillendiren sadece teknoloji değil!

Dünya çapında endüstri ve meslekleri yeniden şekillendiren sadece teknoloji değil!

Teknolojik gelişmeler ile birlikte; demografik değişimler, jeoekonomik gerginlikler ve ekonomik baskılar da değişimin kaynağı olarak gösteriliyor. Bu aşamada işte gereken becerilerin yaklaşık yüzde 40'ı değişirken teknolojik beceriler ön plana çıkacak. Ancak yaratıcı düşünme, dayanıklılık, esneklik ve çeviklik gibi insan beceriler kritik olmaya devam edecek!

İşte, 2030'a Kadar Talebin En Hızlı Artacağı İşler

İşte, 2030'a Kadar Talebin En Hızlı Artacağı İşler

  • 1. Big data uzmanları

  • 2. Fintech mühendisleri

  • 3. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları

  • 4. Yazılım ve uygulama geliştiricileri

  • 5. Güvenlik yönetimi uzmanı

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2030'a Kadar Talebin En Hızlı Azalacağı İşler

2030'a Kadar Talebin En Hızlı Azalacağı İşler

  • 1. Posta hizmetleri memurları

  • 2. Banka memurları ve ilgili memurlar

  • 3. Veri girişi memurları

  • 4. Kasiyerler ve bilet memurları

  • 5. İdari asistanlar ve yönetici asistanları

2030'a kadar hızla büyüyen dünyada değişime ayak uydurarak yeni beceriler edinenler kazanacak!

2030'a kadar hızla büyüyen dünyada değişime ayak uydurarak yeni beceriler edinenler kazanacak!

Bu aşamada en hızlı büyüyen beceriler arasında teknolojik becerilerin yanında; bilişsel beceriler ve iş birliği olarak gösteriliyor. Dünyadaki hızlı değişimle birlikte sadece özel sektörde değil, kamu ve eğitim sektörlerinde de yeni beceriler edinerek ilerlemek şart olacak.

2030'a Kadar Önem Kazanacak 10 Beceri

2030'a Kadar Önem Kazanacak 10 Beceri

  • 1. Yapay zeka ve Big data (Büyük data)

  • 2. Ağ ve siber güvenlik

  • 3. Teknolojik okuryazarlık

  • 4. Yaratıcı düşünme

  • 5. Dayanıklılık, esneklik ve çeviklik

  • 6. Merak ve yaşam boyu öğrenme

  • 7. Liderlik ve sosyal etki

  • 8. Yetenek yönetimi

  • 9. Analitik düşünme

  • 10. Çevresel yöneticilik

Gelin, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna göre, 2030'a kadar hızla gelişen ve değerini kaybetmeye başlayan işleri daha detaylı inceleyelim

Gelin, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna göre, 2030'a kadar hızla gelişen ve değerini kaybetmeye başlayan işleri daha detaylı inceleyelim

2030'a Kadar Talebin Artacağı İşler

  • Çiftçiler, işçiler ve diğer tarım işçileri

  • Hafif kamyon veya teslimat hizmetleri sürücüleri

  • Yazılım ve uygulama geliştiricileri

  • İnşaat çiftçileri ve ilgili işlerde çalışanlar

  • Mağaza satış elemanları

  • Gıda işleme ve ilgili işlerde çalışanlar

  • Araba, minibüs ve motosiklet sürücüleri

  • Hemşireler

  • Yiyecek ve içecek servis çalışanları

  • Genel ve operasyon müdürleri

  • Sosyal hizmet ve danışmanlık profesyonelleri

  • Proje yöneticileri

  • Üniversite ve yüksek öğrenim öğretmenleri

  • Ortaöğretim öğretmenleri

  • Kişisel bakım yardımcıları

2030'a Kadar Talebin Azalacağı İşler

  • Kasiyerler ve bilet memurları

  • İdari asistanlar ve yönetici sekreterleri

  • Bina bakıcıları, temizlikçiler ve ev hizmetçileri

  • Malzeme kayıt ve stok tutma memurları

  • Baskı ve ilgili işlerde çalışanlar

  • Muhasebe, defter tutma ve bordro memurları

  • Muhasebeciler ve denetçiler

  • Ulaşım görevlileri ve kondüktörler

  • Güvenlik görevlileri

  • Banka veznedarları ve ilgili katipler

  • Veri girişi katipleri

  • Müşteri bilgileri ve müşteri hizmetleri çalışanları

  • Grafik tasarımcılar

  • İş hizmetleri ve yönetim müdürleri

  • Tazminat eksperleri, müfettişler ve araştırmacılar

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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