İşlerin Geleceği Raporu Yayınlandı! 2030'a Kadar En Çok Talep Görecek İşler ve Beceriler Belli Oldu

İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Davos'taki yıllık toplantısı öncesi 'İşlerin Geleceği Raporunu' açıkladı. 2025 raporunda, 2030 yılına kadar teknoloji, ekonomi ve demografi ile değişen küresel eğilimin 170 milyon yeni rol yaratacağından söz edildi. 78 milyonluk bir iş artışı ve 92 milyon kişinin işinden olması da öngörüler arasında. Bu noktada, yeni iş fırsatlarını yakalamak için ise yeni beceriler edinmek gerekecek. Peki, 2023'a kadar en hızlı büyüyen işler hangileri olacak? En hızlı hangi işler yok olacak?

İşte, detaylar...