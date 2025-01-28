Yapay Zeka Savaşları, Round 1: Çin'in Deepseek'i ABD'nin ChatGPT'sine Karşı
Yapay Zeka Savaşları, Round 1: Çin'in Deepseek'i ABD'nin ChatGPT'sine Karşı
Yapay zeka denilince bugüne kadar herkesin aklına OpenAI ve ChatGPT geliyordu. Yapay zekanın öncüsü olan OpenAI'a en güçlü rakip ise Çin'den geldi. Uzun süredir yapay zeka konusunda araştırmalarını sürdüren Çin, çıkardığı yeni ürünüyle OpenAI'ın tahtını salladı.
Çin yapay zekası DeepSeek AI en çok indirilen uygulama olmuşken ABD'den cevap da gecikmedi.
İşte karşınızda 'Yapay Zeka Savaşları: Round 1'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka, hayatımıza OpenAI'ın ChatGPT modeli ile girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT'nin başarısının ardından birçok farklı yapay zeka modeli de piyasaya sunulmaya başlandı. Elon Musk, X'e entegre ettiği "Grok" ile dikkatleri çekti.
Çin yapay zeka konusunda ABD'ye karşı çıkan ilk ülke oldu. Çin'in yeni nesil yapay zekası Deepseek, kısa sürede ChatGPT'den daha fazla kez indirildi!
Deepseek, OpenAI'ın aylık 200 dolara sunduğu hizmete denk olan R1 yapay zeka motorunu, ücretsiz olarak kullanıma sunuyor.
Çin, yapay zeka konusunda oldukça iddialı. Önümüzdeki beş yıl içerisinde yapay zeka endüstrisini geliştirmek adına 1 trilyon yuan (yaklaşık 138 milyar dolar) bütçe ayıracağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka savaşları ise resmen başladı diyebiliriz. Deepseek'in ani çıkışının ardından Mark Zuckerberg de Meta'nın 2025 yılı boyunca yapay zeka için 65 milyar dolar harcama yapacağını açıkladı.
"Biz nelerle uğraşıyoruz, dünyada neler oluyor" dediğinizi duyar gibiyiz. Bakalım bu yapay zeka savaşında neler olacak, merakla bekliyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
makat bölgesine su şıplatmak orucu bozuyor mu ben orada kaldım ya
sıkı bir a haber izleyicisi olarak içerikten hiç bir şey anlamadım.
şuan için ücretsiz olması gayet güzel çok işime yarıyor birçok konuda