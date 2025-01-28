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Yapay Zeka Savaşları, Round 1: Çin'in Deepseek'i ABD'nin ChatGPT'sine Karşı

Yapay Zeka Savaşları, Round 1: Çin'in Deepseek'i ABD'nin ChatGPT'sine Karşı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 10:15

Yapay zeka denilince bugüne kadar herkesin aklına OpenAI ve ChatGPT geliyordu. Yapay zekanın öncüsü olan OpenAI'a en güçlü rakip ise Çin'den geldi. Uzun süredir yapay zeka konusunda araştırmalarını sürdüren Çin, çıkardığı yeni ürünüyle OpenAI'ın tahtını salladı.

Çin yapay zekası DeepSeek AI en çok indirilen uygulama olmuşken ABD'den cevap da gecikmedi.

İşte karşınızda 'Yapay Zeka Savaşları: Round 1'

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Yapay zeka, hayatımıza OpenAI'ın ChatGPT modeli ile girdi.

Yapay zeka, hayatımıza OpenAI'ın ChatGPT modeli ile girdi.

ChatGPT'nin yapabildikleri, başlarda oldukça sınırlıydı. Fakat kısa bir süre içerisinde ChatGPT'nin oldukça geliştiğine tanıklık ettik. Yapay zeka öğrendi, kendisini geliştirdi ve çok daha iyi sonuçlar vermeye başladı.

ChatGPT'nin başarısının ardından birçok farklı yapay zeka modeli de piyasaya sunulmaya başlandı. Elon Musk, X'e entegre ettiği "Grok" ile dikkatleri çekti.

ChatGPT'nin başarısının ardından birçok farklı yapay zeka modeli de piyasaya sunulmaya başlandı. Elon Musk, X'e entegre ettiği "Grok" ile dikkatleri çekti.

Metin, görsel ve videolarda oldukça başarılı olan yapay zeka ürünlerinin neredeyse hepsi ise ABD yapımıydı. Bu süreçte, teknolojinin öncüsü diğer ülkelerin de çalışmalarını sürdürdüğü düşünülüyordu.

Örneğin Çin...

Çin yapay zeka konusunda ABD'ye karşı çıkan ilk ülke oldu. Çin'in yeni nesil yapay zekası Deepseek, kısa sürede ChatGPT'den daha fazla kez indirildi!

Çin yapay zeka konusunda ABD'ye karşı çıkan ilk ülke oldu. Çin'in yeni nesil yapay zekası Deepseek, kısa sürede ChatGPT'den daha fazla kez indirildi!

Deepseek, maliyet açısından çok daha verimli ve performans açısından çok daha güzel sonuçlar veren bir modelleme sundu. Çin yapay zekası Deepseek AI'ın Meta’nın Llama 3.1’ini, OpenAI’nin GPT-4’ünü ve Anthropic’in Claude Sonnet 3.5’ini geride bıraktığı iddia ediliyor.

Deepseek, OpenAI'ın aylık 200 dolara sunduğu hizmete denk olan R1 yapay zeka motorunu, ücretsiz olarak kullanıma sunuyor.

Deepseek, OpenAI'ın aylık 200 dolara sunduğu hizmete denk olan R1 yapay zeka motorunu, ücretsiz olarak kullanıma sunuyor.

Deepseek'in hem ücretsiz olması hem de açık kaynak kodlu olması, yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin hisselerinin ABD borsasında değer kaybetmesine neden oldu.

DeepSeek'in sohbet robotu en fazla indirilen uygulama oldu.

Çin, yapay zeka konusunda oldukça iddialı. Önümüzdeki beş yıl içerisinde yapay zeka endüstrisini geliştirmek adına 1 trilyon yuan (yaklaşık 138 milyar dolar) bütçe ayıracağını açıkladı.

Çin, yapay zeka konusunda oldukça iddialı. Önümüzdeki beş yıl içerisinde yapay zeka endüstrisini geliştirmek adına 1 trilyon yuan (yaklaşık 138 milyar dolar) bütçe ayıracağını açıkladı.
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Yapay zeka savaşları ise resmen başladı diyebiliriz. Deepseek'in ani çıkışının ardından Mark Zuckerberg de Meta'nın 2025 yılı boyunca yapay zeka için 65 milyar dolar harcama yapacağını açıkladı.

Yapay zeka savaşları ise resmen başladı diyebiliriz. Deepseek'in ani çıkışının ardından Mark Zuckerberg de Meta'nın 2025 yılı boyunca yapay zeka için 65 milyar dolar harcama yapacağını açıkladı.

Meta'nın hedefi, aypay zekâ sektörünün öncüleri olan OpenAI ile Google'a daha iyi bir rakip olmak. Öyle ki şirket, Manhattan'da yeni bir veri merkezi kuracak, toplam gücü 2 gigawatt'ın üzerinde olacak olan bu tesis, bu yılın sonu itibarıyla kısmen de olsa devreye alınacak.

"Biz nelerle uğraşıyoruz, dünyada neler oluyor" dediğinizi duyar gibiyiz. Bakalım bu yapay zeka savaşında neler olacak, merakla bekliyoruz!

"Biz nelerle uğraşıyoruz, dünyada neler oluyor" dediğinizi duyar gibiyiz. Bakalım bu yapay zeka savaşında neler olacak, merakla bekliyoruz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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ipimle kuşağım

makat bölgesine su şıplatmak orucu bozuyor mu ben orada kaldım ya

Cehape Zihniyeti

sıkı bir a haber izleyicisi olarak içerikten hiç bir şey anlamadım.

Aykut n.

şuan için ücretsiz olması gayet güzel çok işime yarıyor birçok konuda