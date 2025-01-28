Yapay Zeka Savaşları, Round 1: Çin'in Deepseek'i ABD'nin ChatGPT'sine Karşı

Yapay zeka denilince bugüne kadar herkesin aklına OpenAI ve ChatGPT geliyordu. Yapay zekanın öncüsü olan OpenAI'a en güçlü rakip ise Çin'den geldi. Uzun süredir yapay zeka konusunda araştırmalarını sürdüren Çin, çıkardığı yeni ürünüyle OpenAI'ın tahtını salladı.

Çin yapay zekası DeepSeek AI en çok indirilen uygulama olmuşken ABD'den cevap da gecikmedi.

İşte karşınızda 'Yapay Zeka Savaşları: Round 1'