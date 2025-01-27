YouTube Reklamlarından Şikayet mi Ediyorsunuz? Karşınızda 1 Saatlik Atlanamayan Reklam İşkencesi
YouTube Reklamlarından Şikayet mi Ediyorsunuz? Karşınızda 1 Saatlik Atlanamayan Reklam İşkencesi
Ücretsiz video platformu YouTube, son dönemlerde kullanıcıları abone olmaya teşvik etmek için videolardaki reklam sayısını ve uzunluğunu artırdı. Ücretsiz YouTube kullananlar sık sık videoların arasında giren reklamlardan şikayet ederken 1 saatlik atlanamayan reklam sürpriziyle karşılaştı.
Reddit’te bir kullanıcı o reklamın ekran görüntüsünü paylaşınca YouTube’a yorum ve tepki yağdı. Platformdan söz konusu reklama dair açıklama geldi.
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YouTube son dönemlerde platformu ücretsiz kullanan kullanıcılar için bir işkence aracına döndü. Nedeni ise videolarda kısa aralıklarla karşılaştığımız sonu gelmeyen reklamlar.
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YouTube’un kullanıcıların karşısına bu kadar çok reklam çıkarmasının nedeni ise Premium aboneliğe teşvik etmek. Reklam olmadan YouTube videolarını izlemek için kullanıcıların Premium abonesi olması şart.
Reddit’te bir kullanıcı, YouTube’da izlediği videoda 1 saatlik atlanamayan reklamın ekran görüntüsünü paylaştı. Kullanıcılar reklamlardan bıkmışken bu paylaşımda platforma tepki yağdırdı.
Söz konusu tepkiler artınca YouTube’dan açıklama geldi. Ünlü sosyal medya platformu karşılaşılan bu uzun reklamın teknik hatadan kaynaklandığını bildirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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