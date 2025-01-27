Bu Sefer Yapamadı: Yapay Zekadan Tam Dolu Bir Şarap Kadehi İstedi ama Başarısız Oldu

Emin Çıtak adlı içerik üreticisi gelen yorumlar doğrultusunda yapay zekayı test etti. Yapay zekanın ağzına kadar tam dolu bir şarap kadehi çizemediği söylenmişti. Çıtak da birkaç yönlendirme ile bunu denedi. Yapay zeka sınıfta kaldı. Gelin detaylara geçelim.
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Yapay zekayı ne kadar yönlendirmeye çalışsa da tam dolu bir şarap kadehi çizememişti.
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Doluluktan taşmasını istese bile yarısına kadar dolu bir kadehin taştığını resmetmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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