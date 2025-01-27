Bu Sefer Yapamadı: Yapay Zekadan Tam Dolu Bir Şarap Kadehi İstedi ama Başarısız Oldu

Emin Çıtak adlı içerik üreticisi gelen yorumlar doğrultusunda yapay zekayı test etti. Yapay zekanın ağzına kadar tam dolu bir şarap kadehi çizemediği söylenmişti. Çıtak da birkaç yönlendirme ile bunu denedi. Yapay zeka sınıfta kaldı. Gelin detaylara geçelim.