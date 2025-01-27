Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bu Sefer Yapamadı: Yapay Zekadan Tam Dolu Bir Şarap Kadehi İstedi ama Başarısız Oldu

Bu Sefer Yapamadı: Yapay Zekadan Tam Dolu Bir Şarap Kadehi İstedi ama Başarısız Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 12:53

İçerik Devam Ediyor

Emin Çıtak adlı içerik üreticisi gelen yorumlar doğrultusunda yapay zekayı test etti. Yapay zekanın ağzına kadar tam dolu bir şarap kadehi çizemediği söylenmişti. Çıtak da birkaç yönlendirme ile bunu denedi. Yapay zeka sınıfta kaldı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekayı ne kadar yönlendirmeye çalışsa da tam dolu bir şarap kadehi çizememişti.

Yapay zekayı ne kadar yönlendirmeye çalışsa da tam dolu bir şarap kadehi çizememişti.

Doluluktan taşmasını istese bile yarısına kadar dolu bir kadehin taştığını resmetmişti.

Doluluktan taşmasını istese bile yarısına kadar dolu bir kadehin taştığını resmetmişti.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın