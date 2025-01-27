Dedesi “Özledim” Deyince Her Şeyi Bırakıp Sürpriz Yapmaya Giden Genç Kadın Bizleri de Gülümsetti

@efeeadaa adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, kalpleri eriten son videosuyla viral oldu. Kendisini büyüten dedesi, “Çok özledim” deyince genç kadın da gerekeni yapmıştı. Harika bir sürprizle kavuşan ikilinin sevincine bizler de ortak olduk. Gelin detaylara geçelim.
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Artık ayrı şehirlerde oldukları için sık görüşemeyen ikili, genç kadının sürpriz yapmasıyla hasret gidermişti.
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Torununu gören tatlı dedenin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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