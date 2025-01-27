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Gökhan Ünver Yine Güldürdü: Aşkım Kapışmak’tan Esinlenerek İlişki Terapistlere Parodi Çekti

Gökhan Ünver Yine Güldürdü: Aşkım Kapışmak’tan Esinlenerek İlişki Terapistlere Parodi Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 10:32

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Sevilen komedi içerik üreticimiz Gökhan Ünver’in yeri bir başka. Oyunculuğu, tiplemeleri, gözlem gücü derken hepimizi güldürmeyi başarıyor. Şimdiyse günümüzde epey popüler olan ilişki terapistlerini yorumladı. Gelin detaylara geçelim.

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Aşkım Kapışmak’tan esinlenen Gökhan Ünver, yine 10/10 performans sergiledi.

Aşkım Kapışmak’tan esinlenen Gökhan Ünver, yine 10/10 performans sergiledi.

İzleyicilerden beğeni ve yorum yağarken, kahkahalar da eşlik etti.

İzleyicilerden beğeni ve yorum yağarken, kahkahalar da eşlik etti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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