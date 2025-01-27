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Sihirli Tahtanın İçini Açarak Nasıl Resim Çizilebildiğini Tek Tek Anlattı

Sihirli Tahtanın İçini Açarak Nasıl Resim Çizilebildiğini Tek Tek Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.01.2025 - 08:33

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Yılların oyuncağı olan sihirli tahta hala sevilerek kullanılıyor. Çocukların favori oyuncaklarından olmakla birlikte yetişkinlerin de ilgisini çekmiyor değil. @bohrstein adlı içerik üreticisi de içindeki mekanizmayı gösterdi ve merak edenlerin soru işaretlerini gidermiş oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Oyuncağın içini açan içerik üreticisi iki kat arasına sıkıştırılmış manyetik toz olduğunu söyledi.

Oyuncağın içini açan içerik üreticisi iki kat arasına sıkıştırılmış manyetik toz olduğunu söyledi.

Kalem mıknatıslı olduğu için tahtaya yaklaştırınca manyetik tozlar o noktada birikiyor ve resimler çizilebiliyordu.

Kalem mıknatıslı olduğu için tahtaya yaklaştırınca manyetik tozlar o noktada birikiyor ve resimler çizilebiliyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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