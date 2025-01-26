TikTok Yine Yaratıcılıklarla Doldu: Fındıkkıran Balesi Popüler Olunca Gidemeyenlerden Alternatifler Geldi

TikTok sayesinde eski yeni fark etmez her şey bir anda popüler oluveriyor. Son zamanlarda da Fındıkkıran Balesi konuşuluyordu. Gösteriye bilet alabilmek için sabah 04.00’te evden çıkanlar mı dersiniz, erken saatlerde çıksa da biletlere yetişemeyenler mi… Anlayacağınız herkes bir anda Fındıkkıran Balesi’ne dair paylaşımlar yapmaya başladı. Hal böyle olunca espritüelliğini konuşturanlar da eksik olmadı.
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Bir anda geleneksel oyunlarımıza Fındıkkıran Balesi’nin fon müziği eklenen videolar baş gösterdi. 👇
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Kısa sürede bu konsept akım oldu. 👇
İzlerken gülmemek de imkansızdı. 👇
Oyun havaları, halaylar sanki bu sesin eklenmesini bekliyormuş gibiydi. 👇
Artık sizlerin de düğüne gittiğinde aklına otomatik olarak bu videolar gelecek. 👇
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Bakalım sizlerin derlemelerimiz arasında favori videosu hangisi olacak? 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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