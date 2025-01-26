TikTok Yine Yaratıcılıklarla Doldu: Fındıkkıran Balesi Popüler Olunca Gidemeyenlerden Alternatifler Geldi

TikTok sayesinde eski yeni fark etmez her şey bir anda popüler oluveriyor. Son zamanlarda da Fındıkkıran Balesi konuşuluyordu. Gösteriye bilet alabilmek için sabah 04.00’te evden çıkanlar mı dersiniz, erken saatlerde çıksa da biletlere yetişemeyenler mi… Anlayacağınız herkes bir anda Fındıkkıran Balesi’ne dair paylaşımlar yapmaya başladı. Hal böyle olunca espritüelliğini konuşturanlar da eksik olmadı.