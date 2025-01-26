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Bir Bu Eksikti: Bir İçerik Üreticisi Yenilebilir İç Çamaşırlarını Tanıttı

Bir Bu Eksikti: Bir İçerik Üreticisi Yenilebilir İç Çamaşırlarını Tanıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.01.2025 - 21:50

İçerik Devam Ediyor

Son günlerde sosyal medyada popüler olan bir ürün var… Evet tahmin ettiğiniz üzere o ürün yenilebilir iç çamaşırı. Piyasaya sürülmesiyle birlikte kısa sürede ses getiren ürün ipleri hariç gerçekten yenilebiliyor. @sara.garagozlu kullanıcı adıyla Instagram’dan içerikler üreten Azerbaycanlı kadın da ürünü takipçileriyle paylaştı.

Detaylar için 👇

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İpleri hariç yenilebilen ürünün birçok aroma seçeneği vardı.

İpleri hariç yenilebilen ürünün birçok aroma seçeneği vardı.

Şeker gibi olan ve yedikçe eriyen ürün hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Şeker gibi olan ve yedikçe eriyen ürün hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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