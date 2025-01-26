Kedi Heyecandan Ne Yapacağını Şaşırdı: Dükkanına Isınmak İçin Gelen Kedinin Doğum Gününü Kutlayan Koca Yürekli

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Dükkan sahibi, bir kekin üstüne kibrit dikerek Minnak’ın doğum gününü kutlamıştı.
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Hediyeyi de es geçmemişti tabii. Yaş mamanın kokusunu alan Minnak’ın heyecandan masadan düştüğü anlar tebessüm ettirdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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