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Kedi Heyecandan Ne Yapacağını Şaşırdı: Dükkanına Isınmak İçin Gelen Kedinin Doğum Gününü Kutlayan Koca Yürekli

Kedi Heyecandan Ne Yapacağını Şaşırdı: Dükkanına Isınmak İçin Gelen Kedinin Doğum Gününü Kutlayan Koca Yürekli

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.01.2025 - 20:11

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İstanbul Esenler’de bir dükkan sahibi, soğuk havalardan korunabilmek için dükkanlarına gelen “Minnak” adlı kediye doğum günü sürprizi yaptığı anları paylaştı. Hayvansever vatandaş yüreklerimizi ısıttı. Minnak’ın heyecanı ise “İyi insanlar iyi ki var” dedirtti. Gelin detaylara geçelim.

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Dükkan sahibi, bir kekin üstüne kibrit dikerek Minnak’ın doğum gününü kutlamıştı.

Dükkan sahibi, bir kekin üstüne kibrit dikerek Minnak’ın doğum gününü kutlamıştı.

Hediyeyi de es geçmemişti tabii. Yaş mamanın kokusunu alan Minnak’ın heyecandan masadan düştüğü anlar tebessüm ettirdi.

Hediyeyi de es geçmemişti tabii. Yaş mamanın kokusunu alan Minnak’ın heyecandan masadan düştüğü anlar tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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