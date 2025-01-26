İçerik Gibi İçerik! İstanbul’un Fethi Sırasında Karadan Yürütülen Gemiyi Yapay Zekayla Konuşturdu

Sosyal medyada eskisi kadar özgün içerik görmüyoruz derken Gürkan Cevizli adlı içerik üreticisinden ilaç gibi bir paylaşım geldi. Yaratıcı içerik üreticisi İstanbul’un Fethi sırasında karadan yürütülen gemiyi yapay zeka sayesinde konuşturmuştu. İzleyicilerden beğeniler ve yorumlar yağan video alkışları hak ediyordu. Gelin detaylara geçelim.
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“Karadan yürütülen gemiye sorduk: Fetih sırasında neler yaşandı?” başlığıyla paylaşılan video kısa sürede etkileşimleri topladı.
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Gemiyi konuşturan içerik üreticisi her cümlesiyle güldürürken, “Üsküdar Kabataş arası gidip gelen bir gemi de olabilirdim” sözü de onlardan biriydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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