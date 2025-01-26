Gazeteci Fatih Altaylı’nın Taklidini Yapan Aykut Elmas Performansıyla Alkışları Topladı

Fatih Altaylı severek takip edilen gazetecilerimizden. İzleyicisi olmasanız da sosyal medyada programından kesitlerle karşılaşmışsınızdır. Başarılı içerik üreticisi Aykut Elmas da Fatih Altaylı’yı taklit ettiği bir paylaşım yapmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altaylı izleyicileri bilir ki, sevilen gazetecimiz bazen çok hızlı konuşabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aykut Elmas’ın Altaylı’yı taklit ettiği videosu da kısa sürede etkileşimleri toplamıştı.
Elmas’ın harika oyunculuğu karşısında beğeni ve yorumlar da eksik olmadı.
İşte detaylar 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın