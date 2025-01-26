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Gazeteci Fatih Altaylı’nın Taklidini Yapan Aykut Elmas Performansıyla Alkışları Topladı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Taklidini Yapan Aykut Elmas Performansıyla Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.01.2025 - 17:43

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Fatih Altaylı severek takip edilen gazetecilerimizden. İzleyicisi olmasanız da sosyal medyada programından kesitlerle karşılaşmışsınızdır. Başarılı içerik üreticisi Aykut Elmas da Fatih Altaylı’yı taklit ettiği bir paylaşım yapmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Altaylı izleyicileri bilir ki, sevilen gazetecimiz bazen çok hızlı konuşabiliyor.

Altaylı izleyicileri bilir ki, sevilen gazetecimiz bazen çok hızlı konuşabiliyor.

Aykut Elmas’ın Altaylı’yı taklit ettiği videosu da kısa sürede etkileşimleri toplamıştı.

Aykut Elmas’ın Altaylı’yı taklit ettiği videosu da kısa sürede etkileşimleri toplamıştı.

Elmas’ın harika oyunculuğu karşısında beğeni ve yorumlar da eksik olmadı.

Elmas’ın harika oyunculuğu karşısında beğeni ve yorumlar da eksik olmadı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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