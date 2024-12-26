Asgari Ücrete Yapılan Zam Konuşulmaya Devam Ediyor: Aykut Elmas da Tiye Aldı

Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen asgari ücret zammı açıklandı. %30 oranında zam kararı alındıktan sonra yeni asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Siyasilerden, içerik üreticilerine herkes bu konuya dair yorumunu dile getirdi. Vatandaşlar da sosyal medya hesaplarında, sokak röportajlarında asgari ücreti konuşuyor. Sevilen içerik üreticisi Aykut Elmas da son paylaşımında bu konuya dair bir parodiye yer verdi.