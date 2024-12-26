Asgari Ücrete Yapılan Zam Konuşulmaya Devam Ediyor: Aykut Elmas da Tiye Aldı

Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen asgari ücret zammı açıklandı. %30 oranında zam kararı alındıktan sonra yeni asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Siyasilerden, içerik üreticilerine herkes bu konuya dair yorumunu dile getirdi. Vatandaşlar da sosyal medya hesaplarında, sokak röportajlarında asgari ücreti konuşuyor. Sevilen içerik üreticisi Aykut Elmas da son paylaşımında bu konuya dair bir parodiye yer verdi.
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“Var mısın, Yok musun?” yarışmasından esinlenerek “Ne varsın, ne yoksun” adlı bir programda açılan kutudan yarışmacıya 22 bin 104 TL çıkıyordu.
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22 bin 104 TL ile geçimin mümkün olmadığını anlatmak isteyen içerik üreticisi beğenileri topladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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