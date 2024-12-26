Gökhan Ünver’den Zam Dönemi Gelince Yöneticilerin Çalışanlara Yaptığı Konuşma İçin Güldüren Parodi

Her paylaşımında doğru tespitleriyle güldüren Gökhan Ünver, en sevdiğimiz içerik üreticilerinden. Gözlem gücüyle ülkeyi öylesine iyi analiz ediyor ki, aklımıza gelebilecek her konuda bir fikre sahip. Şimdiyse malumunuz gündemimiz maaş zamları. Ünver de bu konuya dair paylaşımıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.