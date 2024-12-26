Gökhan Ünver’den Zam Dönemi Gelince Yöneticilerin Çalışanlara Yaptığı Konuşma İçin Güldüren Parodi

Her paylaşımında doğru tespitleriyle güldüren Gökhan Ünver, en sevdiğimiz içerik üreticilerinden. Gözlem gücüyle ülkeyi öylesine iyi analiz ediyor ki, aklımıza gelebilecek her konuda bir fikre sahip. Şimdiyse malumunuz gündemimiz maaş zamları. Ünver de bu konuya dair paylaşımıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücretin %30 zamla 22 bin 104 TL olmasıyla birlikte beyaz yakalılar da yeni yılda maaşlarına gelecek zamları düşünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünver de zam döneminde yöneticilerin istisnasız olarak çalışanlarla yaptığı konuşmayı canlandırdı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın