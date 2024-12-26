Bir İçerik Üreticisi Hukuk Sistemi ve Sosyal Medya Arasındaki İlişkiyi Tiye Aldığı Paylaşımıyla Gündem Oldu

@ferattdegil adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi birkaç hafta önce yaptığı paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Ferhat Demirci adlı genç, Türkiye’de hukuk sisteminin nasıl işlediğine dair bir yorumda bulunmuştu. Kısa sürede etkileşim alan video için izleyiciler yorumlarda buluştu. “İzahı olmayan şeylerin mizahı olur” diyenler çoğunluktu. Gelin detaylara geçelim.