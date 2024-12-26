Bir İçerik Üreticisi Hukuk Sistemi ve Sosyal Medya Arasındaki İlişkiyi Tiye Aldığı Paylaşımıyla Gündem Oldu

@ferattdegil adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi birkaç hafta önce yaptığı paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Ferhat Demirci adlı genç, Türkiye’de hukuk sisteminin nasıl işlediğine dair bir yorumda bulunmuştu. Kısa sürede etkileşim alan video için izleyiciler yorumlarda buluştu. “İzahı olmayan şeylerin mizahı olur” diyenler çoğunluktu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi “Türkiye’de savcı olmak” başlığıyla paylaştığı videoda gündem olmayan suçların cezai yaptırımı olmadığını anlatmak istemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Gündem olduysa alın bunu, Twitter’de kaç retweet almış, kaç kişi favlamış” gibi unsurlara önem verildiğine dikkat çekmişti.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın