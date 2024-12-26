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Bir İçerik Üreticisi Hukuk Sistemi ve Sosyal Medya Arasındaki İlişkiyi Tiye Aldığı Paylaşımıyla Gündem Oldu

Bir İçerik Üreticisi Hukuk Sistemi ve Sosyal Medya Arasındaki İlişkiyi Tiye Aldığı Paylaşımıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2024 - 10:18

İçerik Devam Ediyor

@ferattdegil adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi birkaç hafta önce yaptığı paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Ferhat Demirci adlı genç, Türkiye’de hukuk sisteminin nasıl işlediğine dair bir yorumda bulunmuştu. Kısa sürede etkileşim alan video için izleyiciler yorumlarda buluştu. “İzahı olmayan şeylerin mizahı olur” diyenler çoğunluktu. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi “Türkiye’de savcı olmak” başlığıyla paylaştığı videoda gündem olmayan suçların cezai yaptırımı olmadığını anlatmak istemişti.

İçerik üreticisi “Türkiye’de savcı olmak” başlığıyla paylaştığı videoda gündem olmayan suçların cezai yaptırımı olmadığını anlatmak istemişti.

“Gündem olduysa alın bunu, Twitter’de kaç retweet almış, kaç kişi favlamış” gibi unsurlara önem verildiğine dikkat çekmişti.

“Gündem olduysa alın bunu, Twitter’de kaç retweet almış, kaç kişi favlamış” gibi unsurlara önem verildiğine dikkat çekmişti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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