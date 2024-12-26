onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
40 Yıllık Battaniyeden Kendine ve Kızına Ceket Yapan Kadın El Yeteneğiyle Beğenileri Topladı

40 Yıllık Battaniyeden Kendine ve Kızına Ceket Yapan Kadın El Yeteneğiyle Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.12.2024 - 08:43

İçerik Devam Ediyor

Burçak Özyıldırım adlı yetenekli içerik üreticisi, TikTok ve Instagram hesaplarından ördüklerini, diktiklerini paylaşmasıyla kısa sürede popüler hale gelenlerden. İçerik üreticisi, el yeteneğinin yanı sıra yaratıcı modeller konusunda da fikirleriyle öne çıkıyor. Şimdiyse annesinin 40 yıl önce Kıbrıs’tan aldığı battaniyeyi dönüştürdüğü anları paylaştı. Gelin detaylara geçelim. Belki sizlere de fikir olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilenler bilir bu battaniye bir zamanlar herkesin evinde olan bir battaniyeydi.

Bilenler bilir bu battaniye bir zamanlar herkesin evinde olan bir battaniyeydi.

40 yıl battaniye olarak kullanıldıktan sonra artık içerik üreticisine ve kızına ceket oldu.

40 yıl battaniye olarak kullanıldıktan sonra artık içerik üreticisine ve kızına ceket oldu.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın