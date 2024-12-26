40 Yıllık Battaniyeden Kendine ve Kızına Ceket Yapan Kadın El Yeteneğiyle Beğenileri Topladı

Burçak Özyıldırım adlı yetenekli içerik üreticisi, TikTok ve Instagram hesaplarından ördüklerini, diktiklerini paylaşmasıyla kısa sürede popüler hale gelenlerden. İçerik üreticisi, el yeteneğinin yanı sıra yaratıcı modeller konusunda da fikirleriyle öne çıkıyor. Şimdiyse annesinin 40 yıl önce Kıbrıs’tan aldığı battaniyeyi dönüştürdüğü anları paylaştı. Gelin detaylara geçelim. Belki sizlere de fikir olur.
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Bilenler bilir bu battaniye bir zamanlar herkesin evinde olan bir battaniyeydi.
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40 yıl battaniye olarak kullanıldıktan sonra artık içerik üreticisine ve kızına ceket oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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