Sosyal Medyanın Yeni Akımı Geliyor: Kedilerini Gözleri Kapalı Tanıdı

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Sizler de evcil hayvanınız varsa tüylerinden ve huyundan tahmin edebileceğini düşünebilirsiniz ancak aslında biraz zor bir iş.
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Kucağına verilen her kediyi tanıyan baba, yeni bir akımın başlangıcını yaptı diyebiliriz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Neyin akımını yapacağınızı şaşırdınız pess 😁 Bu arada labne, biber, cips akımı asla eskimeyecek sosyal medyada bu akım iyi ki olmuş seviyoruz 🫠☺️