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Sosyal Medyanın Yeni Akımı Geliyor: Kedilerini Gözleri Kapalı Tanıdı

Sosyal Medyanın Yeni Akımı Geliyor: Kedilerini Gözleri Kapalı Tanıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.12.2024 - 00:20

İçerik Devam Ediyor

@batugokcay adlı TikTok hesabından babasıyla paylaşım yapan genç, beğenileri topladı. 15 kedileri vardı ve babası gözleri kapalı tek tek kedilerini tanımaya çalışıyordu. Tabii tüm kediler için tek video yeterli olmadı. Gelin ilk videoya birlikte bakalım.

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Sizler de evcil hayvanınız varsa tüylerinden ve huyundan tahmin edebileceğini düşünebilirsiniz ancak aslında biraz zor bir iş.

Sizler de evcil hayvanınız varsa tüylerinden ve huyundan tahmin edebileceğini düşünebilirsiniz ancak aslında biraz zor bir iş.

Kucağına verilen her kediyi tanıyan baba, yeni bir akımın başlangıcını yaptı diyebiliriz.

Kucağına verilen her kediyi tanıyan baba, yeni bir akımın başlangıcını yaptı diyebiliriz.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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palpito-.

Neyin akımını yapacağınızı şaşırdınız pess 😁 Bu arada labne, biber, cips akımı asla eskimeyecek sosyal medyada bu akım iyi ki olmuş seviyoruz 🫠☺️