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En Sevdiği 3 Filmi Açıklayan Fenomen Aykut Elmas'ın Tarzı Dalga Konusu Oldu

En Sevdiği 3 Filmi Açıklayan Fenomen Aykut Elmas'ın Tarzı Dalga Konusu Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 20:16

Sinemori, birbirinden eğlenceli videolarıyla ünlü Aykut Elmas'a en sevdiği 3 filmi sordu. Ancak Elmas'ın verdiği yanıtlardan ziyade kendine has tarzı goygoy konusu oldu.

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Fenomen Aykut Elmas çektiği birbirinden eğlenceli ve trajikomik videolarla tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri.

Peki Elmas'ın film zevki nasılmış biliyor musunuz? X/Twitter'da @sinemori, Aykut Elmas'a en sevdiği 3 filmi soruyor ve onun verdiği cevaplardan öte tarzı goygoy konusu oluyor.

Gelin hep birlikte Aykut Elmas'a yapılan yorumlara bakalım:

Gelin hep birlikte Aykut Elmas'a yapılan yorumlara bakalım:

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