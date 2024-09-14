En Sevdiği 3 Filmi Açıklayan Fenomen Aykut Elmas'ın Tarzı Dalga Konusu Oldu
En Sevdiği 3 Filmi Açıklayan Fenomen Aykut Elmas'ın Tarzı Dalga Konusu Oldu
Sinemori, birbirinden eğlenceli videolarıyla ünlü Aykut Elmas'a en sevdiği 3 filmi sordu. Ancak Elmas'ın verdiği yanıtlardan ziyade kendine has tarzı goygoy konusu oldu.
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Fenomen Aykut Elmas çektiği birbirinden eğlenceli ve trajikomik videolarla tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri.
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Gelin hep birlikte Aykut Elmas'a yapılan yorumlara bakalım:
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