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Şafak Sezer'in Bir Zamanlar Tony Soprano Rolüne Girip Dizi Çekmesi Görenleri Hayret Ettirdi!

Şafak Sezer'in Bir Zamanlar Tony Soprano Rolüne Girip Dizi Çekmesi Görenleri Hayret Ettirdi!

yerli dizi dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 17:42

X/Twitter kullanıcısı @tituspullo07 Şafak Sezer'le Hande Ataizi'nin başrolde oynadığı 'Altındağlı' dizisinden bir paylaşım yaptı. 'The Sopranos'tan uyarlanan dizi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Şafak Sezer, Hande Ataizi, Aydemir Akbaş ve Başak Sayan'ın başrollerinde oynadığı 'Altındağlı' dizisi 2013 yılında ekranlara geldi ama sadece iki bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırıldı.

Şafak Sezer, Hande Ataizi, Aydemir Akbaş ve Başak Sayan'ın başrollerinde oynadığı 'Altındağlı' dizisi 2013 yılında ekranlara geldi ama sadece iki bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırıldı.

HBO'nun kült dizisi 'The Sopranos'tan uyarlanan dizi, mafya patronu Ekrem'in çalkantılı aile hayatını ve yeraltı suç dünyasıyla meselelerini ekrana taşıdı. Ancak dizi tutmadı.

HBO'nun kült dizisi 'The Sopranos'tan uyarlanan dizi, mafya patronu Ekrem'in çalkantılı aile hayatını ve yeraltı suç dünyasıyla meselelerini ekrana taşıdı. Ancak dizi tutmadı.

'Altındağlı' dizisi X/Twitter kullanıcısı @tituspullo07'un paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Kullanıcı, bir TikTok editini paylaşarak "Ya diziyi uyarlarken kimse Şafak Sezer'le Tony Soprano ne alaka demedi mi ya" diyerek bir tartışma başlattı.

Söz konusu paylaşıma birbirinden ilginç yorumlar geldi:

Söz konusu paylaşıma birbirinden ilginç yorumlar geldi:

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