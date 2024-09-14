Şafak Sezer'in Bir Zamanlar Tony Soprano Rolüne Girip Dizi Çekmesi Görenleri Hayret Ettirdi!
Şafak Sezer'in Bir Zamanlar Tony Soprano Rolüne Girip Dizi Çekmesi Görenleri Hayret Ettirdi!
X/Twitter kullanıcısı @tituspullo07 Şafak Sezer'le Hande Ataizi'nin başrolde oynadığı 'Altındağlı' dizisinden bir paylaşım yaptı. 'The Sopranos'tan uyarlanan dizi sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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Şafak Sezer, Hande Ataizi, Aydemir Akbaş ve Başak Sayan'ın başrollerinde oynadığı 'Altındağlı' dizisi 2013 yılında ekranlara geldi ama sadece iki bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırıldı.
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HBO'nun kült dizisi 'The Sopranos'tan uyarlanan dizi, mafya patronu Ekrem'in çalkantılı aile hayatını ve yeraltı suç dünyasıyla meselelerini ekrana taşıdı. Ancak dizi tutmadı.
Söz konusu paylaşıma birbirinden ilginç yorumlar geldi:
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