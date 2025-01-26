Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bengü’nün Saygımdan Şarkısına Kendi Yorumuyla Gitar Solosu Ekleyen Gitarist Kulaklarımızın Pasını Sildi!

Bengü’nün Saygımdan Şarkısına Kendi Yorumuyla Gitar Solosu Ekleyen Gitarist Kulaklarımızın Pasını Sildi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.01.2025 - 19:10

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda Bengü’nün Saygımdan adlı parçası yeniden popüler olmuş durumda. Özellikle de TikTok’taki videolarda sıkça kullanılan parça hafızalarımızda iyice yer etti. Hasan Ceylan adlı gitarist de izleyicilerinin isteği doğrultusunda parçaya bir gitar solosu ekledi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de bayılacağına eminiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başarılı gitarist Hasan Ceylan, öyle bir çaldı ki videoyu izlemelere doyamadık.

Başarılı gitarist Hasan Ceylan, öyle bir çaldı ki videoyu izlemelere doyamadık.

Kulaklarımızın pasını silen Ceylan’ın çok iyi yerlere geleceği kesin.

Kulaklarımızın pasını silen Ceylan’ın çok iyi yerlere geleceği kesin.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın