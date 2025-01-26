Bengü’nün Saygımdan Şarkısına Kendi Yorumuyla Gitar Solosu Ekleyen Gitarist Kulaklarımızın Pasını Sildi!

Son zamanlarda Bengü’nün Saygımdan adlı parçası yeniden popüler olmuş durumda. Özellikle de TikTok’taki videolarda sıkça kullanılan parça hafızalarımızda iyice yer etti. Hasan Ceylan adlı gitarist de izleyicilerinin isteği doğrultusunda parçaya bir gitar solosu ekledi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de bayılacağına eminiz!
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Başarılı gitarist Hasan Ceylan, öyle bir çaldı ki videoyu izlemelere doyamadık.
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Kulaklarımızın pasını silen Ceylan’ın çok iyi yerlere geleceği kesin.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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