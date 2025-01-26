Nişantaşı’nda Bir Dükkanın Kirası Dudak Uçuklattı: Aylık 960 Bin TL!

@yusraozkar adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, mağaza açmak istedikleri için Nişantaşı’nda bir dükkandan aldıkları bilgileri paylaşınca viral oldu. Dükkan sahibi hem kira fiyatında uçmuştu, hem de depozito gibi konularda. İstanbul’un lüks semtleri denince ilk sıralarda Nişantaşı yer alıyorsa da istenen kira bedeli epey tuzluydu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Baktıkları dükkanın kira bedeli 27 bin dolar, yani 1 milyon TL’ye yakın bir fiyattı.
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Kiralamak için 3 depozito, emlakçı olmamasına rağmen 1 kira emlakçı bedeli, 1 senelik peşin kira istemişlerdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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