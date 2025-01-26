Nişantaşı’nda Bir Dükkanın Kirası Dudak Uçuklattı: Aylık 960 Bin TL!

@yusraozkar adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, mağaza açmak istedikleri için Nişantaşı’nda bir dükkandan aldıkları bilgileri paylaşınca viral oldu. Dükkan sahibi hem kira fiyatında uçmuştu, hem de depozito gibi konularda. İstanbul’un lüks semtleri denince ilk sıralarda Nişantaşı yer alıyorsa da istenen kira bedeli epey tuzluydu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?