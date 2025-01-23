2000 Yıldaki Değişim: Bir Tarihçi Eski Eserin Güzelliği ile Modern Sanat Eserini Kıyasladı

Her geçen gün modern sanata dair bir başka eser görüyoruz. Tabii kimilerimizin gördüklerine eser demeye dili varmıyor. Kader Ali Çayır da 2000 yıl öncesine ait ve günümüze ait eserleri kıyasladığı bir paylaşımıyla viral oldu. Gördükleri karşısında dili tutulmuştu. E bizler de hak vermedik değil… Gelin detaylara geçelim.