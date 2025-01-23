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2000 Yıldaki Değişim: Bir Tarihçi Eski Eserin Güzelliği ile Modern Sanat Eserini Kıyasladı

2000 Yıldaki Değişim: Bir Tarihçi Eski Eserin Güzelliği ile Modern Sanat Eserini Kıyasladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 14:30

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Her geçen gün modern sanata dair bir başka eser görüyoruz. Tabii kimilerimizin gördüklerine eser demeye dili varmıyor. Kader Ali Çayır da 2000 yıl öncesine ait ve günümüze ait eserleri kıyasladığı bir paylaşımıyla viral oldu. Gördükleri karşısında dili tutulmuştu. E bizler de hak vermedik değil… Gelin detaylara geçelim.

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2000 yıl önce Komagene Krallığı tarafından yapılan kartal heykelini fotoğrafta görüyorsunuz. 👇

2000 yıl önce Komagene Krallığı tarafından yapılan kartal heykelini fotoğrafta görüyorsunuz. 👇

Aynı bölgede günümüze ait de bir çalışma yer alıyordu. Siz bu kıyas hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Aynı bölgede günümüze ait de bir çalışma yer alıyordu. Siz bu kıyas hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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