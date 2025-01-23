Benim Motor Becerileri: Ödül Mamasını Görünce Heyecandan Deliren Kedinin Halleri Güldürdü

Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır davranışları bazen epey komik anlara vesile oluyor. Bir kedi sahibi de ödül maması yemeye çalışan kedisini videoya aldı. Çünkü hanımefendi biraz heyecanlanmış görünüyordu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.