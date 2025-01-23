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Benim Motor Becerileri: Ödül Mamasını Görünce Heyecandan Deliren Kedinin Halleri Güldürdü

Benim Motor Becerileri: Ödül Mamasını Görünce Heyecandan Deliren Kedinin Halleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 12:35

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Patili dostlarımızdan kedilerin kendilerine münhasır davranışları bazen epey komik anlara vesile oluyor. Bir kedi sahibi de ödül maması yemeye çalışan kedisini videoya aldı. Çünkü hanımefendi biraz heyecanlanmış görünüyordu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.

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Sahibinin tuttuğu ödül mamasını yemeye çalışan kedi bir o yana bir bu yana sallanıp durdu.

Sahibinin tuttuğu ödül mamasını yemeye çalışan kedi bir o yana bir bu yana sallanıp durdu.

İşte kediler ve garip hareketlerine bir yenisi daha eklenmişti…

İşte kediler ve garip hareketlerine bir yenisi daha eklenmişti…

O anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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