Nabızlar Yükseldi: Polislerle Anlaşarak Yaptığı Evlilik Teklifiyle Yürekleri Hoplattı

Evlilik teklifi söz konusu olduğunda yaratıcılıklar kapıştırılıyor. E tabii sadelikten hoşlananlar da var ancak bugünkü örneğimiz biraz aksiyonlu. Motor sürücüsü bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi ederken polislerden yardım almış ve konum olarak da karakolu seçmişti. Gelin detaylara geçelim.