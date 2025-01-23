Nabızlar Yükseldi: Polislerle Anlaşarak Yaptığı Evlilik Teklifiyle Yürekleri Hoplattı

Evlilik teklifi söz konusu olduğunda yaratıcılıklar kapıştırılıyor. E tabii sadelikten hoşlananlar da var ancak bugünkü örneğimiz biraz aksiyonlu. Motor sürücüsü bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi ederken polislerden yardım almış ve konum olarak da karakolu seçmişti. Gelin detaylara geçelim.
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Genç kadının olduğu odaya gelen polisler, trafik kurallarına uymadığı için genci tutuklayacaklarını söylemişlerdi.
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Genç yere çöktüğünde kız arkadaşı hiç beklemediği bir evlilik teklifi aldı. Korku dolu gözyaşları da ona eşlik etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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