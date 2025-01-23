Kız İstemede Gelen Misafirlerin Hepsini Tek Tek Öpen Evin Köpeği Bade’ye Bayılacaksınız!

@iremyagimli adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, kız isteme ve nişan gününden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Biricik köpeği Bade’yi de süslemişlerdi. Ne kadar tatlı olduğunu farkında olan Bade köpek evin maskotu oldu. Gelin detaylara geçelim. Güne pozitif bir videoyla başlayalım!