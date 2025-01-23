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Kız İstemede Gelen Misafirlerin Hepsini Tek Tek Öpen Evin Köpeği Bade’ye Bayılacaksınız!

Kız İstemede Gelen Misafirlerin Hepsini Tek Tek Öpen Evin Köpeği Bade’ye Bayılacaksınız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 08:43

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@iremyagimli adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, kız isteme ve nişan gününden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Biricik köpeği Bade’yi de süslemişlerdi. Ne kadar tatlı olduğunu farkında olan Bade köpek evin maskotu oldu. Gelin detaylara geçelim. Güne pozitif bir videoyla başlayalım!

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Pembe eteğiyle herkese tek tek selam verip, kendini sevdiren Bade ilgilerin odağı olmuştu.

Pembe eteğiyle herkese tek tek selam verip, kendini sevdiren Bade ilgilerin odağı olmuştu.

Misafirler de Bade’nin tatlılığına karşı koyamamış, onu sevmelere doyamamıştı.

Misafirler de Bade’nin tatlılığına karşı koyamamış, onu sevmelere doyamamıştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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