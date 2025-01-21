O Bir Disney Prensesi: Sokakta Sevdiği Kedi Omzuna Atlayınca Yola Birlikte Devam Ettiler

Kimilerimizin hayvanlarla arası epey iyi. Hayvanseverlikten ziyade, hayvanların sevdiği kişilerden olmak bizce harika bir özellik. İpek Karaca adlı TikTok kullanıcısı da onlardan biri. Adeta bir Disney prensesi olan Karaca, yolda gördüğü hamile kediyi sevmek isteyince yaşananlar tebessüm ettirdi. Gelin detaylara geçelim.