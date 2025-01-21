O Bir Disney Prensesi: Sokakta Sevdiği Kedi Omzuna Atlayınca Yola Birlikte Devam Ettiler

Kimilerimizin hayvanlarla arası epey iyi. Hayvanseverlikten ziyade, hayvanların sevdiği kişilerden olmak bizce harika bir özellik. İpek Karaca adlı TikTok kullanıcısı da onlardan biri. Adeta bir Disney prensesi olan Karaca, yolda gördüğü hamile kediyi sevmek isteyince yaşananlar tebessüm ettirdi. Gelin detaylara geçelim.
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Karaca, kediyi sevdikten sonra tatlı kedi birden omzuna atladı.
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Genç kadın kediyle birlikte yürümeye başladı ve tatlı kedi bana mısın demedi. İkilinin yola böyle devam ettiği anlar içimizi ısıttı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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