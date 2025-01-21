Çok Tanıdık Gelecek: Annelerin Komşu Çocuklarının Mesleklerini Bilmeden Abartışına Güldüren Parodi

Oktay Şenol adlı içerik üreticisi Türk anneleri için çektiği parodi videosuyla kısa sürede etkileşimlerle buluştu. Videoda annelerimizin meşhur huyu olan komşu çocuklarıyla kıyaslama özelliklerine değiniyordu. Sizler de yaşadıysanız bilirsiniz, ne okuduğunu bilmeden, sorgulamadan “o” komşu çocuklarının çok iyi bir işte çalıştığına her daim eminlerdir. Gelin bir de Oktay Şenol’un yorumuyla o anları izleyelim.
Detaylar için 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oktay Şenol işi biraz abartmış, 2 yıllık bölüm mezunlarının 4 yıllık bölüm mezunlarıyla aynı meslekte çalıştığına inanan bir anne profili çizmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öylesine içten ve doğru tespitlerle karakteri oynamıştı ki izlerken bi sinirimiz hoplamadı değil.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın