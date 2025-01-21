Çok Tanıdık Gelecek: Annelerin Komşu Çocuklarının Mesleklerini Bilmeden Abartışına Güldüren Parodi

Oktay Şenol adlı içerik üreticisi Türk anneleri için çektiği parodi videosuyla kısa sürede etkileşimlerle buluştu. Videoda annelerimizin meşhur huyu olan komşu çocuklarıyla kıyaslama özelliklerine değiniyordu. Sizler de yaşadıysanız bilirsiniz, ne okuduğunu bilmeden, sorgulamadan “o” komşu çocuklarının çok iyi bir işte çalıştığına her daim eminlerdir. Gelin bir de Oktay Şenol’un yorumuyla o anları izleyelim.

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