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Çok Tanıdık Gelecek: Annelerin Komşu Çocuklarının Mesleklerini Bilmeden Abartışına Güldüren Parodi

Çok Tanıdık Gelecek: Annelerin Komşu Çocuklarının Mesleklerini Bilmeden Abartışına Güldüren Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.01.2025 - 08:41

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Oktay Şenol adlı içerik üreticisi Türk anneleri için çektiği parodi videosuyla kısa sürede etkileşimlerle buluştu. Videoda annelerimizin meşhur huyu olan komşu çocuklarıyla kıyaslama özelliklerine değiniyordu. Sizler de yaşadıysanız bilirsiniz, ne okuduğunu bilmeden, sorgulamadan “o” komşu çocuklarının çok iyi bir işte çalıştığına her daim eminlerdir. Gelin bir de Oktay Şenol’un yorumuyla o anları izleyelim. 

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Oktay Şenol işi biraz abartmış, 2 yıllık bölüm mezunlarının 4 yıllık bölüm mezunlarıyla aynı meslekte çalıştığına inanan bir anne profili çizmişti.

Oktay Şenol işi biraz abartmış, 2 yıllık bölüm mezunlarının 4 yıllık bölüm mezunlarıyla aynı meslekte çalıştığına inanan bir anne profili çizmişti.

Öylesine içten ve doğru tespitlerle karakteri oynamıştı ki izlerken bi sinirimiz hoplamadı değil.

Öylesine içten ve doğru tespitlerle karakteri oynamıştı ki izlerken bi sinirimiz hoplamadı değil.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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