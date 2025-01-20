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Ailenin Tüm Kadınlarıyla Tatile Çıkmadan Önce Kaosu Önlemek Adına Konuşma Yaptı

Ailenin Tüm Kadınlarıyla Tatile Çıkmadan Önce Kaosu Önlemek Adına Konuşma Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 15:55

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Kadın kadına tatil uyum yakalanınca ötesi olmayacak kadar keyifli anlara vesile oluyor. Ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanınca da zehir zemberek desek yeridir. Herkesin isteği ayrı, derdi ayrı derken uyumu yakalamak zor olabiliyor bilenler bilir. Bir sosyal medya kullanıcısı da ailenin kadınları olarak çıkacakları tatilden hemen öncesini paylaşmasıyla viral oldu.

Gelin detaylara geçelim 👇

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Annesi, 4 teyzesi ve anneannesiyle tatile gideceklerdi. Öncelikle bu kadar kişi bir araya gelebildikleri için tatilin harika geçeceği bir gerçek.

Annesi, 4 teyzesi ve anneannesiyle tatile gideceklerdi. Öncelikle bu kadar kişi bir araya gelebildikleri için tatilin harika geçeceği bir gerçek.

Ancak genç kadın yine de toplantı yaparak yapılmaması gerekenleri baştan söyleyip, olası kaosların önüne geçmek istemişti.

Ancak genç kadın yine de toplantı yaparak yapılmaması gerekenleri baştan söyleyip, olası kaosların önüne geçmek istemişti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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