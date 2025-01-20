Ailenin Tüm Kadınlarıyla Tatile Çıkmadan Önce Kaosu Önlemek Adına Konuşma Yaptı

Kadın kadına tatil uyum yakalanınca ötesi olmayacak kadar keyifli anlara vesile oluyor. Ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanınca da zehir zemberek desek yeridir. Herkesin isteği ayrı, derdi ayrı derken uyumu yakalamak zor olabiliyor bilenler bilir. Bir sosyal medya kullanıcısı da ailenin kadınları olarak çıkacakları tatilden hemen öncesini paylaşmasıyla viral oldu.

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