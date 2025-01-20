Ne Hediye Alacağım Derdine Son: Birbirlerine “Travmalarını” Hediye Eden Arkadaş Grubu

Yılbaşında bir arkadaş grubu birbirlerine yeni yıl hediyesi olarak travmalarını tetikleyecek eşyalar hediye edince bu fikir epey ilgi görmüştü. Yavaş yavaş akım olmaya başlayan hediyeleşmeyi bir kız arkadaş grubu da gerçekleştirdi. Gelin detaylara geçelim, bu fikir sizlerin de hoşuna gidebilir. Ancak şimdiden şaka kaldıramayacak arkadaşlarınıza yapmamanız gerektiğini söyleyelim.
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Verilen hediyeler birbirlerinin şahit olduğu olaylara aitti. Mesela içlerinden biri pembe saçlı bir kadınla aldatıldığı için hediyesi pembe saçlı bir bebekti…
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Bir diğer hediye ise Türkçe konuşmayı bir türlü beceremeyen arkadaşları için Türkçe sözlüktü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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