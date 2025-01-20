onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ne Hediye Alacağım Derdine Son: Birbirlerine “Travmalarını” Hediye Eden Arkadaş Grubu

Ne Hediye Alacağım Derdine Son: Birbirlerine “Travmalarını” Hediye Eden Arkadaş Grubu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 14:17

İçerik Devam Ediyor

Yılbaşında bir arkadaş grubu birbirlerine yeni yıl hediyesi olarak travmalarını tetikleyecek eşyalar hediye edince bu fikir epey ilgi görmüştü. Yavaş yavaş akım olmaya başlayan hediyeleşmeyi bir kız arkadaş grubu da gerçekleştirdi. Gelin detaylara geçelim, bu fikir sizlerin de hoşuna gidebilir. Ancak şimdiden şaka kaldıramayacak arkadaşlarınıza yapmamanız gerektiğini söyleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Verilen hediyeler birbirlerinin şahit olduğu olaylara aitti. Mesela içlerinden biri pembe saçlı bir kadınla aldatıldığı için hediyesi pembe saçlı bir bebekti…

Verilen hediyeler birbirlerinin şahit olduğu olaylara aitti. Mesela içlerinden biri pembe saçlı bir kadınla aldatıldığı için hediyesi pembe saçlı bir bebekti…

Bir diğer hediye ise Türkçe konuşmayı bir türlü beceremeyen arkadaşları için Türkçe sözlüktü.

Bir diğer hediye ise Türkçe konuşmayı bir türlü beceremeyen arkadaşları için Türkçe sözlüktü.

İşte fikirlerden bazıları bu şekildeydi. Sizler de bi’ düşünün ve deneyin deriz!

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İşte detaylar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın