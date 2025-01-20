Ne Hediye Alacağım Derdine Son: Birbirlerine “Travmalarını” Hediye Eden Arkadaş Grubu

Yılbaşında bir arkadaş grubu birbirlerine yeni yıl hediyesi olarak travmalarını tetikleyecek eşyalar hediye edince bu fikir epey ilgi görmüştü. Yavaş yavaş akım olmaya başlayan hediyeleşmeyi bir kız arkadaş grubu da gerçekleştirdi. Gelin detaylara geçelim, bu fikir sizlerin de hoşuna gidebilir. Ancak şimdiden şaka kaldıramayacak arkadaşlarınıza yapmamanız gerektiğini söyleyelim.