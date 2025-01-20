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Makyajla Hem Pembe Hem de Görkem Olan İçerik Üreticisinden Kızılcık Şerbeti Parodisi

Makyajla Hem Pembe Hem de Görkem Olan İçerik Üreticisinden Kızılcık Şerbeti Parodisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 12:18

İçerik Devam Ediyor

Hayatımıza girdiği günden bu yana popülaritesini kaybetmeyen Kızılcık Şerbeti, hala soluksuz izletiyor. Her hafta dizinin yeni bölümünü sevenleri adeta iple çekiyor. Şimdiyse bir makyaj sanatçısı Pembe ile Görkem karakterlerinin bir diyaloğunu canlandırdı. Makyajın gücüyle kendini karakterlere benzeten içerik üreticisi beğenileri topladı.

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@gunaiiita adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, doğru makyaj teknikleriyle kendini hem Pembe’ye hem Görkem’e çevirmişti.

@gunaiiita adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, doğru makyaj teknikleriyle kendini hem Pembe’ye hem Görkem’e çevirmişti.

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Sizce benzemişler mi? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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