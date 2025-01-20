Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten Bir İtiraf Daha: Yeni Bölüm Sürprizlerini Açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten Bir İtiraf Daha: Yeni Bölüm Sürprizlerini Açıkladı
Kızılcık Şerbeti dizisinde heyecan devam ediyor! Nilay karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek dizinin yeni bölümleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hem karakterin geleceğiyle ilgili radikal bir değişim, hem de beklenmedik bir sürpriz seyircileri bekliyor. Açıklamalarıyla dizinin hayranlarını daha da meraklandırdı.
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Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakterlerinden Nilay geçtiğimiz bölümde çıkan yangınla izleyenleri korkutmuş ölüm haberi gündeme oturmuştu.
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Ancak Nilay son bölümde sürpriz bir şekilde geri döndü ve hayranlarını sevindirdi. Dizideki gelişmeler kadar Nilay’a hayat veren Feyza Civelek’in yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.
Sibel Arna’nın YouTube kanalı “Ne Olursan Ol Rahat Ol” programına konuk olan Civelek, karakteriyle ilgili çarpıcı detaylar verdi. Civelek, “Bu sezon bitmeden Nilay tesettürden çıkabilir” diyerek karakterin geleceğinde önemli bir değişim olacağını işaret etti.
Civelek daha önceki bir röportajında da Nilay karakteri hakkında spoiler vermiş ve hamileliğinin ardından türbanının çıkabileceğinin sinyallerini vermişti.
Ancak sürprizler bununla da sınırlı değil! Diziye bir maymunun dahil olacağını söyleyen Civelek “Eve gelecek. Onu saklayıp besleyeceğim” dedi.
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Genç oyuncunun bu açıklamaları Kızılcık Şerbeti hayranlarını heyecanlandırırken, dizideki değişimlerin hikayeye nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu. Yeni bölümler sürprizlerle dolu görünüyor. İzleyip göreceğiz!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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