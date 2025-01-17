Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan "Firaz ve İlhami" Açıklaması
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan "Firaz ve İlhami" Açıklaması
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti setine T24 ekibi konuk oldu. Setteki bir günü çeken Muammer Brav, dizide Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'la röportaj yaptı. Nursema'nın Firaz'ı mı yoksa İlhami'yi tercih edeceği üzerine konuşan Ceren Karakoç, izleyiciyi mutlu edecek açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: T24 (YouTube) Sette Ekşın
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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, T24'ten Muammer Brav'ın dizi hakkındaki sorularını yanıtladı.
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Kızılcık Şerbeti setinde 1 gün geçiren Brav, oyunculara merak edilenleri sorarken Karakoç'a da Nursema, Firaz ve İlhami üçgenini sormadan geçmedi.
Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın ise İlhami'ye aşık olduğu bu üçgende Nursema'nın kiminle aşk yaşayacağını soran Brav, Ceren Karakoç'tan güldüren yanıt aldı.
Karakoç, senarist kimi isterse onunla olacağını söyleyerek espri yaparken sosyal medyada gördüğüne göre seyircinin Nursema ve Firaz aşkını desteklediğini belirtti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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