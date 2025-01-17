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Çocukluğumuzda Pazar Banyosu Sonrası Keyifle İzlediğimiz "Şahane Pazar"dan Unutulmaz Anlar

Çocukluğumuzda Pazar Banyosu Sonrası Keyifle İzlediğimiz "Şahane Pazar"dan Unutulmaz Anlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2025 - 17:16

Behzat Uygur ve Süheyl Uygur kardeşlerin uzun yıllar sunduğu Şahane Pazar, 90'ların sonu 2000'lerin başında ekranda fırtına gibi esmişti. Her hafta pazar akşamları yayınlanan programın canlı yayınlanması apayrı bir heyecan yaratırken bu program gibisi ne yazık ki gelmedi. Tam 7 yıl yayınlanan Şahane Pazar'dan akılda kalan unutulmaz anları sizler için derledik...

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Şahane Pazar, Türkiye’de 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başına damga vuran, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu eğlence programıydı. Bu programı özel kılan yegane nedenlerden biri ise çocukluğuna denk gelen kişilerin pazar banyosu sonrası keyifle izlemesiydi.

Şahane Pazar, Türkiye’de 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başına damga vuran, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu eğlence programıydı. Bu programı özel kılan yegane nedenlerden biri ise çocukluğuna denk gelen kişilerin pazar banyosu sonrası keyifle izlemesiydi.

1997-2004 yılları arasında yayınlanan Şahane Pazar, canlı yayın olmasıyla zaten heyecanı üst seviyeye çıkarırken her bölüm aşırı ünlü konukların gelmesi ve bu konuklara acımadan zorlu oyunların içine sokulması programı eşsiz yapan şeylerden biriydi. Peki, Şahane Pazar'dan neler hatırlıyoruz?

1997-2004 yılları arasında yayınlanan Şahane Pazar, canlı yayın olmasıyla zaten heyecanı üst seviyeye çıkarırken her bölüm aşırı ünlü konukların gelmesi ve bu konuklara acımadan zorlu oyunların içine sokulması programı eşsiz yapan şeylerden biriydi. Peki, Şahane Pazar'dan neler hatırlıyoruz?

İlk sırada bir Şahane Pazar klasiği Ayı Ailesi var!

İlk sırada bir Şahane Pazar klasiği Ayı Ailesi var!

Behzat Uygur'un baba ayı, Süheyl Uygur'un anne ayı ve Sinem Kobal'ın yavru ayıyı canlandırdığı bu kısa skeçler her bölüm muhakkak yayınlanırdı.

Başladığı an saatler süren bardak çekme oyunu.

Başladığı an saatler süren bardak çekme oyunu.

Aşırı ünlü kişilerin yürekleri ağzında oynadığı bu oyunda tek bir yanlış hareket içinde renkli sıvıların olduğu tüm bardakların yıkılmasına sebep oluyordu. Hangimiz oynamak istemedik ki?

Eğlenceli olduğu kadar sinir kat sayımızı arttıran görseldeki oyunda metal bir halka, eğri büğrü ve kıvrımlı bir çubuktan hiçbir yere değdirilmeden geçiriliyordu. Tabii konuk başarabilirse!

Eğlenceli olduğu kadar sinir kat sayımızı arttıran görseldeki oyunda metal bir halka, eğri büğrü ve kıvrımlı bir çubuktan hiçbir yere değdirilmeden geçiriliyordu. Tabii konuk başarabilirse!
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Oyunu oynayanı geçelim ekran başındakilerin bile midesini altüst eden bu oyunda yarışmacı, elinde mikrofonla dönen mekanizmanın üzerine çıkıp şarkı söylemeye çalışırdı.

Oyunu oynayanı geçelim ekran başındakilerin bile midesini altüst eden bu oyunda yarışmacı, elinde mikrofonla dönen mekanizmanın üzerine çıkıp şarkı söylemeye çalışırdı.

Süheyl Uygur'un her pazar rengarenk takım elbiselerle ekrana çıkması.

Süheyl Uygur'un her pazar rengarenk takım elbiselerle ekrana çıkması.

Bu hafta ne renk giyecek diye tahmin etmeye çalışırdık!

Programa katılan ünlülerin telefon bağlantısıyla programa dahil olan kişiler için yarıştığı bu oyunda yarışmacıların önünde sürekli şişmekte olan bir balon yer alırdı. Dahası yarışmacı, balon patlamadan sorulara yanıt vermek zorundaydı.

Programa katılan ünlülerin telefon bağlantısıyla programa dahil olan kişiler için yarıştığı bu oyunda yarışmacıların önünde sürekli şişmekte olan bir balon yer alırdı. Dahası yarışmacı, balon patlamadan sorulara yanıt vermek zorundaydı.

Şahane Pazar'ın en eğlenceli oyunu belediye çukuru!

Şahane Pazar'ın en eğlenceli oyunu belediye çukuru!

Tamamen sürpriz bir oyun olan belediye çukurunda yarışmacı önündeki platformda gizlenen boya kovalarını atlayarak yürüyordu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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