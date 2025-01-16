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Survivor'ın Kaos Kraliçesi Asena, Meğer Eski Yarışmacıyla Evlenmiş!

Survivor'ın Kaos Kraliçesi Asena, Meğer Eski Yarışmacıyla Evlenmiş!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.01.2025 - 15:43

Survivor 2025'in kaos kraliçesi Asena Demirbağ, son bölümde Merve'yle yaşadığı kavgayla gündem olmuştu. Katıldığı her sezon istisnasız kavgaya karışan Asena dilimizden bir türlü düşmezken bir de baktık ki eski Survivor yarışmacısıyla kısa süren bir evlilik yaşamış. Peki, Asena'nın bir süre evli kaldığı o isim kim?

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Survivor'daki kaos ihtiyacını karşılayan Asena Demirbağ, 2025 kadrosuna yedeklerden girdiği andan itibaren tartışmaların aranan ismi oldu.

Survivor'daki kaos ihtiyacını karşılayan Asena Demirbağ, 2025 kadrosuna yedeklerden girdiği andan itibaren tartışmaların aranan ismi oldu.

Son bölümde eleme düellosuna çıkan Merve Özdemir'le tartışan Asena, ayrıca 2023 sezonunda da bir başka Merve'ye kafayı takmıştı.

Son bölümde eleme düellosuna çıkan Merve Özdemir'le tartışan Asena, ayrıca 2023 sezonunda da bir başka Merve'ye kafayı takmıştı.

Hatırlarsanız 2023 sezonunda Asena, Merve Yıldırım'ı bildiğiniz dövmüş ve sadece ödül cezası almıştı. Söz konusu duruma katlanamayan Merve ise modunun düşmesi nedeniyle diskalifiye olmuştu.

Hatırlarsanız 2023 sezonunda Asena, Merve Yıldırım'ı bildiğiniz dövmüş ve sadece ödül cezası almıştı. Söz konusu duruma katlanamayan Merve ise modunun düşmesi nedeniyle diskalifiye olmuştu.

Survivor'da çıkardığı olaylarla dilimizden düşüremediğimiz Asena Demirbağ'ı biraz araştırdık ve eski Survivor yarışmacısıyla bir süre evli olduğunu öğrendik!

Survivor'da çıkardığı olaylarla dilimizden düşüremediğimiz Asena Demirbağ'ı biraz araştırdık ve eski Survivor yarışmacısıyla bir süre evli olduğunu öğrendik!

O isim ise Survivor 2014'te dördüncü olan Ahmet Dursun!

O isim ise Survivor 2014'te dördüncü olan Ahmet Dursun!
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Aralarında 19 yaş olan Asena Demirbağ ve Ahmet Dursun, 2019 yılında nikah masasına oturmuş ve hemen 1 yıl sonra kız çocuk sahibi olmuşlardı.

Aralarında 19 yaş olan Asena Demirbağ ve Ahmet Dursun, 2019 yılında nikah masasına oturmuş ve hemen 1 yıl sonra kız çocuk sahibi olmuşlardı.

Hatta çiftin düğününe Acun Ilıcalı da katılmıştı!

Hatta çiftin düğününe Acun Ilıcalı da katılmıştı!

Lidya isimli bir kızı olan çift, 2021'de sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alıp tek celsede boşanmıştı.

Lidya isimli bir kızı olan çift, 2021'de sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alıp tek celsede boşanmıştı.

Ahmet Dursun, boşanma sonrasında 'Fikir ayrılığı yaşıyorduk. Resmiyette de bitti artık. Bir çocuğumuz var onun için görüşmeye devam edeceğiz. Hayırlısı bu.' demişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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