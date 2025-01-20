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Soğuk Havada Birbirlerine Sığınarak Isınan Kedi ile Köpeğin Uyuduğu Anlara Kalbimizi Bıraktık!

Soğuk Havada Birbirlerine Sığınarak Isınan Kedi ile Köpeğin Uyuduğu Anlara Kalbimizi Bıraktık!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 13:27

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Amasya’da içimizi ısıtan anlar kayda alındı. Sabah saatlerinde termometreler 2 dereceyi gösterirken bir vatandaşımız yürüyüş yapıyordu. O esnada da bir ATM’nin altında sarılarak uyuyan kedi köpeği görünce hemen videoyu başlattı. Gelin dünyalar tatlısı ikiliye birlikte bakalım.

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Vatandaşımız ikilinin düşman olmasına rağmen soğuktan korunmak için bir araya gelmesine değinmişti.

Vatandaşımız ikilinin düşman olmasına rağmen soğuktan korunmak için bir araya gelmesine değinmişti.

Kedi ve köpekleri böylesine sevgi dolu görmek bizleri de gülümsetiyor.

Kedi ve köpekleri böylesine sevgi dolu görmek bizleri de gülümsetiyor.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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