Soğuk Havada Birbirlerine Sığınarak Isınan Kedi ile Köpeğin Uyuduğu Anlara Kalbimizi Bıraktık!

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Vatandaşımız ikilinin düşman olmasına rağmen soğuktan korunmak için bir araya gelmesine değinmişti.
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Kedi ve köpekleri böylesine sevgi dolu görmek bizleri de gülümsetiyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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